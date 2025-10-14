Salariații își pot verifica online vechimea și contribuțiile. Cum funcționează sistemul CNPP

Verificarea vechimii în muncă prin CNP nu este doar o simplă formalitate administrativă, ci o metodă rapidă și sigură de a confirma că toate perioadele lucrate au fost declarate corect. În felul acesta, eventualele neconcordanțe pot fi identificate și corectate din timp, înainte să afecteze calculul pensiei. Procesul este ușor și nu mai presupune căutarea prin arhivele fostelor locuri de muncă sau prin vechile carnete de muncă. Orice angajat din România poate afla vechimea și contribuțiile sociale direct de pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), printr-un cont personal.

După crearea contului online, poți verifica rapid anii lucrați, fie într-un raport lunar, fie într-unul anual.

Platforma CNPP oferă o imagine completă a stagiilor de cotizare, utile mai ales pentru calculul pensiei de stat.

Pentru început, trebuie să îți creezi un cont de utilizator pe site-ul CNPP.

Formularul de înregistrare se completează online, apoi se tipărește și se depune personal la orice casă teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate – în original și copie. După validare, primești un e-mail prin care poți seta parola contului, urmând ca ulterior să poți accesa toate informațiile disponibile în sistemul CNPP.

Autentificarea în cont – Accesează www.cnpp.ro și apasă butonul „Autentificare” din colțul dreapta-sus al paginii. Introdu adresa de e-mail și parola setată, apoi confirmă prin „Autentificare”. Accesarea datelor personale – După ce te conectezi, în meniul din stânga selectează secțiunea „Datele mele din sistemul public de pensii”. Generarea raportului dorit – Aici poți opta pentru două variante: fie stagiile lunare de cotizare (din aprilie 2001 până în prezent), fie stagiile anuale. După selectarea uneia dintre opțiuni, apasă „Generează raport actualizat”.

Raportul lunar îți arată detalii pentru fiecare lună lucrată: venituri declarate, numele angajatorului, condițiile de muncă, punctajul și vechimea acumulată. În schimb, raportul anual prezintă o sinteză generală a contribuțiilor. Pentru perioadele anterioare lunii aprilie 2001, trebuie să alegi „Informații din carnetul de muncă” și să generezi raportul aferent. Trecerea la sistemul electronic s-a făcut începând cu aprilie 2001, moment din care datele sunt raportate de angajatori prin declarația 112.

După solicitare, sistemul are nevoie de câteva minute pentru a genera documentul. Când raportul este disponibil, vei primi o notificare pe e-mail. Îl poți descărca direct din cont, în format PDF, accesând din nou pagina de unde ai făcut solicitarea, potrivit Adevarul.

Prin acest serviciu online, angajații pot urmări în orice moment vechimea și contribuțiile declarate, fără drumuri inutile sau timp pierdut la ghișee.