Arsenie de la O-zone, dezvăluiri dureroase. Și-a pierdut mama exact când a semnat contractul cu trupa

Arsenie de la trupa O-zone a suferit extrem de mult la lansarea formației. În acea perioadă cea care i-a dat viață a trecut în neființă, iar artistul nici nu a procesat informația.

Arsenie lovit de pierderea mamei

Acesta a povestit la un podcast că ziua în care a semnat contractul cu O-zone a fost ziua în care și-a pierdut mama. Doar că la acel moment nici nu a înțeles foarte bine ce se întâmplă. Informația nu a apucat să o proceseze pentru că deja aveau concerte.

”După cum țin minte, ziua în care am semnat contractul pentru O-zone, a decedat mama mea. Probabil după ani de zile am început să mă gândesc la chestia asta că Dumnezeu mi-a luat tot și mi-a dat ceva. Sau mama sau ei amândoi împreună mi-au dat ceva ca eu să pot rezista și trăi. Că dacă nu era așa…”, a povestit el.

Supărat, dar pe scenă

Ca orice artist, acesta și-a onorat contractul. Cu toate acestea în sufletul lui se ducea o bătălie, pentru că și-ar fi dorit să o poată jeli pe mama lui în pace.

”Eu eram atunci un pic supărat pe O-zone că eu trebuia să mă duc să am concert, chiar dacă a murit mama. Formația era deja funcțională. Eram supărat că nu m-au înțeles că eu voiam o pauză, dar în același timp, O-zone m-a ajutat să acopăr… să pot să trăiesc pe mai departe”, a mai spus el.

”M-am blocat”

Cu toate acestea, artistul a recunoscut că nu a fost cel mai sănătos lucru pe care l-ar fi putut face. Drept urmare nu a apucat să proceseze moartea mamei, din contră.

”Și eu m-am blocat ca și când nu s-a întâmplat chestia asta. Și m-am dus și am lucrat de parcă am trăit altă viață”, a mai explicat el. Cert este că la momentul acela trupa O-zone începuse să câștige capital de imagine fantastic. Ei au apărut de nicăieri și au fost pe primele locuri în topuri. Ulterior, trupa a început să fie cunoscută și la nivel internațional.

Proiecte speciale