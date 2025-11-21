„Pregătiți-vă să vă pierdeți copiii!” Declarație sumbră a șefului armatei franceze

Săptămâna aceasta, șeful Statului Major al Forțelor Armate franceze, generalul Fabien Mandon, a generat reacții puternice după ce s-a adresat primarilor Franței în cadrul Congresului Primarilor, care a avut loc marți, 18 noiembrie.

Generalul a avertizat cu privire la o posibilă confruntare militară cu Rusia, afirmând că francezii trebuie să fie pregătiți pentru pierderi:

„Trebuie să acceptăm pierderea copiilor noștri”, a declarat acesta, potrivit discursului său.

Generalul Mandon a subliniat că Franța dispune de resurse economice și demografice semnificative, dar că îi lipsește „puterea de caracter pentru a accepta suferința necesară pentru a proteja ceea ce suntem”.

El a îndemnat autoritățile locale să discute despre aceste aspecte în comunitățile lor, argumentând că apropierea primarilor de cetățeni este esențială pentru transmiterea mesajului.

Declarațiile generalului au provocat reacții critice din partea principalelor forțe politice. Jean-Luc Mélenchon, liderul formațiunii La France Insoumise, a exprimat „dezacordul total” față de remarcile lui Mandon.

Într-o postare pe X, Mélenchon a criticat „anticiparea sacrificiilor care ar fi consecința eșecurilor noastre diplomatice, fără consultarea opiniei publice”.

El a mai adăugat că șeful Statului Major „depășește atribuțiile funcției sale”.

De asemenea, fostul candidat la președinția Franței, Ségolène Royal, a calificat declarațiile drept „delirante” și a cerut explicații președintelui Emmanuel Macron:

„Fie este conștient și a aprobat acest text, caz în care trebuie să se explice, fie nu, și atunci șeful Statului Major trebuie să demisioneze.”

Pe partea dreaptă a spectrului politic, vicepreședintele Rassemblement National, Sébastien Chenu, a declarat că generalul Mandon nu are „legitimitatea” de a face astfel de afirmații și a catalogat remarcile ca fiind „o greșeală”. Chenu a adăugat că, dacă președintele Macron a solicitat aceste declarații, situația devine „și mai serioasă”.

În urma controversei, purtătorul de cuvânt al Statului Major a intervenit pentru a explica remarcile generalului, precizând că termenul „copii” se referă la „copiii națiunii”, adică membrii forțelor armate.

„A suporta un război de înaltă intensitate înseamnă a anticipa pierderi. Pierderi militare, suferință economică”, a explicat acesta, adăugând că „o țară care nu înțelege acest lucru este o țară slabă”.

Discours totalement DELIRANT du chef d’État-major des armées Fabien Mandon, au congrès des maires de France. Ils veulent sacrifier nos enfants dans une guerre suicidaire contre la Russie. Alors que ce qui menace nos enfants, c’est l’insécurité quotidienne. La priorité est de… pic.twitter.com/0EN37aFiol — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) November 19, 2025

Aceste declarații se înscriu într-un context mai amplu: generalul Mandon mai afirmase în luna octombrie că un conflict între NATO și Rusia ar putea fi iminent, indicând un orizont de „trei sau patru ani”, pentru a susține necesitatea creșterii bugetului de apărare și a eforturilor de rearmare.

Discursul generalului a generat un val de critici și a ridicat întrebări despre rolul militarilor în exprimarea publică a amenințărilor externe.

Observatorii au subliniat că mesajul său reflectă o realitate privind pregătirea societății franceze pentru un eventual conflict, dar că formularea a fost considerată inacceptabilă din punct de vedere politic și diplomatic.

Declarațiile generalului Mandon rămân subiect de dezbatere, iar reacțiile politice și militare indică tensiunile existente între autoritățile civile și liderii militari în gestionarea mesajelor publice legate de securitate națională.