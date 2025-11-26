Kaja Kallas avertizează: Rusia trebuie să-și reducă armata sau pacea în Ucraina va fi imposibilă

În timpul unei întâlniri extraordinare a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene, Kaja Kallas, diplomat de top al blocului european, a declarat că Rusia trebuie să facă concesii semnificative și să reducă capacitatea sa militară pentru a atinge o „pace justă și durabilă” în Ucraina, potrivit publicației Politico.

„În orice acord de pace, trebuie să punem accentul pe cum să obținem concesii din partea Rusiei, astfel încât să oprească agresiunea pentru totdeauna și să nu încerce să schimbe frontierele prin forță”, a spus Kallas, după reuniunea miniștrilor de externe ai UE.

Aceasta a subliniat că accentul trebuie să fie pe acțiunile Rusiei și nu pe sacrificiile Ucrainei:

Comentariile vin după ce administrația președintelui american Donald Trump a prezentat săptămâna trecută un plan în 28 de puncte, care a stârnit îngrijorare în rândul Ucrainei și al aliaților europeni, pentru că favoriza în mod excesiv poziția Moscovei.

Întâlnirea online de miercuri, organizată la Bruxelles, a fost văzută ca o oportunitate de a „vorbi cu o singură voce europeană” și de a stabili elementele de ne-negociat ale UE, asigurând alinierea tuturor celor 27 de membri pe măsură ce negocierile se accelerează.

Kallas a criticat planul preliminar al SUA, menționând că acesta „nu includea nicio concesie din partea Moscovei” și a insistat că orice acord trebuie să impună obligații Rusiei, inclusiv limitarea dimensiunii armatei și a cheltuielilor militare.

„Dacă cheltuiești aproape 40% [din totalul cheltuielilor guvernamentale] pe armată, vei vrea să o folosești din nou, iar asta reprezintă o amenințare pentru noi toți”, a explicat ea.

Diplomatul a amintit de istoricul Rusiei în materie de ostilitate:

„Dacă agresiunea are succes, va servi ca invitație de a folosi agresiunea din nou și în alte părți, iar asta reprezintă o amenințare pentru toată lumea, în special pentru țările mici. Și în Europa… există doar două tipuri de țări: țările mici și cele care nu au realizat încă că sunt țări mici”.

Duminică, oficiali din SUA, Ucraina, Franța, Germania, Marea Britanie și UE s-au întâlnit la Geneva pentru a revizui planul american. Washingtonul și Kievul au anunțat ulterior că discuțiile au produs un „cadru actualizat și rafinat” pentru continuarea negocierilor.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat la Strasbourg că „datorită muncii Ucrainei, Statelor Unite și a noastră, europenii, în ultimele zile la Geneva, avem acum un punct de plecare”, avertizând însă că „este nevoie de mult mai mult efort”.

Von der Leyen a confirmat, de asemenea, planurile de a accelera utilizarea activelor ruse înghețate pentru a sprijini un împrumut de 140 de miliarde de euro către Ucraina, mișcare care fusese inițial contestată de Belgia în Consiliul European din luna trecută.

Întrebată dacă Belgia a greșit blocând mecanismul de utilizare a activelor, Kallas a răspuns că preocupările „sunt legitime” și că „toți cei din jurul mesei ascultă și lucrează pentru a reduce riscurile”.