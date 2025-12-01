Patru morți și zeci de răniți în urma unui atac rusesc asupra orașului Dnipro

Cel puțin patru oameni au murit și aproximativ 40 au fost răniți într-un atac rusesc cu rachetă asupra orașului Dnipro, un centru important din estul Ucrainei, potrivit guvernatorului regional Vladîslav Gaivanenko, citat de AFP.

Atacul de luni, produs în jurul orei 10.30 (şi ora României) a avariat o stație de alimentare cu carburant și mai multe întreprinderi, potrivit unui comunicat al serviciilor de salvare (DSNS).

„Avem, în acest stadiu, informaţii despre patru morţi”, a anunţat pe Telegram guvernatorul. De asemenea, ministerul ucrainean de Externe a transmis că numărul răniților a ajuns la 40.

Acest atac desfășurat în timpul zilei are loc în perioada în care Rusia și Ucraina poartă negocieri de pace.

At 10 a.m. on a Monday, when Dnipro’s streets were full of people starting their day, russia fired an Iskander missile at the city. As of now, three people are confirmed killed and eight injured. pic.twitter.com/rW3qDTPoTE — Iryna Voichuk (@IrynaVoichuk) December 1, 2025

Duminică, o delegație ucraineană a ajuns în Statele Unite pentru a analiza planul de pace propus de președintele Donald Trump.

„Noi vrem pacea, dar vrem o pace care să nu fie o capitulare, care să pună Ucraina într-o situaţie imposibilă şi care să dea Rusiei posibiliatea de a continua să înainteze şi să ne expună securitatea oricărui pericol”, afirma marţi, la M6/RTL, preşedintele francez Emmanuel Macron.

Volodimir Zelenski, aflat în mijlocul unui amplu scandal de corupție, pare în ultimele zile într-o poziție mai vulnerabilă în aceste negocieri, notează AFP. Președintele Ucrainei a fost primit luni la Paris de Macron. Ulterior, Zelenski a spus că, pe parcursul discuțiilor care au durat câteva ore, a subliniat necesitatea unei păci durabile, transmite IPN.

„Am vorbit câteva ore. Am reușit să evaluăm foarte multe detalii. Cea mai mare atenție a fost acordată negocierilor pentru încheierea războiului și garanțiilor de securitate. Pacea trebuie să devină cu adevărat durabilă. Războiul trebuie să se încheie cât mai curând posibil. Multe depind acum de implicarea fiecărui lider. Astăzi vom discuta, de asemenea, cu alți lideri”, a afirmat Zelenski.