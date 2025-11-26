Prima lansare nocturnă a Coreei de Sud. Racheta Nuri a dus 13 sateliți pe orbită

Racheta sud-coreeană Nuri a decolat cu succes joi dimineață devreme de la Centrul Spațial Naro, lansarea marcând o nouă etapă în programul spațial național, potrivit Korea Times.

Potrivit agenției spațiale sud-coreene, misiunea a avut ca obiectiv plasarea pe orbită a 13 sateliți, inclusiv satelitul principal CAS500-3.

Operațiunea a reprezentat și prima lansare nocturnă a unei rachete sud-coreene, momentul fiind stabilit pentru a reduce interferențele solare.

Lansarea a avut loc la ora 1:13, după o întârziere față de programul inițial de 12:55, determinată de „o problemă legată de un senzor”, potrivit informațiilor oficiale.

La aproximativ două minute după desprinderea de la sol, Nuri, având o masă de 200 de tone, a separat prima treaptă, iar „a doua treaptă a fost separată după patru minute și 30 de secunde de zbor”.

După atingerea altitudinii țintă de 600 km, racheta a separat satelitul de generație nouă CAS500-3, împreună cu alte 12 cube-sateliți.

Lansarea a patra a venit „la doi ani și șase luni după cea de-a treia lansare din mai 2023”. Seria de lansări Nuri a început în octombrie 2021, când racheta nu a reușit să intre pe orbită din cauza opririi motorului din treapta a treia, deși a atins altitudinea planificată.

Cea de-a doua lansare, realizată în iunie 2022, a dus pentru prima dată un încărcătură de peste o tonă pe orbită, Coreea devenind a șaptea țară care și-a atins independent această capacitate.

În mai 2023, misiunile au trecut de la etapa de testare la cea de operare comercială, când Nuri „a plasat cu succes satelitul NEXTSat-2 și șapte cube-sateliți pe o orbită de 550 de kilometri”, obiectivele de verificare a performanței și operare fiind îndeplinite conform datelor oficiale.

Conform informațiilor furnizate, alegerea lansării nocturne a avut ca scop minimizarea interferențelor solare pentru a facilita misiunea principală a satelitului Compact Advanced Satellite (CAS500-3), destinat observării aurorelor și fenomenelor luminii atmosferice.

Nuri, cunoscut oficial ca Korea Space Launch Vehicle II, se află astfel într-o nouă fază operațională, fiind utilizată pentru transportul unor încărcături științifice și comerciale diverse.

Cea de-a patra lansare este semnalată ca moment de referință pentru intrarea Coreei într-o „nouă eră spațială condusă de sectorul privat”.

Spre deosebire de misiunile anterioare, guvernul a transferat tehnologiile esențiale către Hanwha Aerospace, companie care a gestionat aproape integral procesul — de la fabricație și asamblare, până la operare.

Cu această tranziție, lansările pentru universități, institute de cercetare și companii devin parte a unui ecosistem comercial în dezvoltare.

Nuri a transportat 13 sateliți în ultima sa misiune. Satelitul CAS500-3, dezvoltat de Korea Aerospace Industries, urmează să deruleze cercetări științifice în spațiu.

Acesta găzduiește trei instrumente, printre care BioCabinet, realizat la Universitatea Hallym, care va desfășura experimente de bioprintare 3D și cercetare asupra celulelor stem în microgravitație.

Printre cele 12 cube-sateliți, BEE-100 al Space LiinTech va derula „primul experiment din lume de cristalizare a proteinelor pentru medicamente imunoterapeutice în spațiu”, analizând posibilitatea producerii de medicamente de puritate ridicată în condiții de microgravitație.

Cube-satelitul COSMIC, realizat de UZURO Tech, va testa tehnologii de dezafectare automată a sateliților, menite să permită reintrarea controlată în atmosferă, fiind relevante în contextul reglementărilor tot mai stricte privind resturile spațiale în SUA și Europa.