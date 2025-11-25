Schimbare majoră în apărarea Europei. Suedia vrea rachete capabile să lovească Moscova

Suedia analizează posibilitatea achiziționării de rachete de croazieră și balistice cu rază lungă de acțiune, de până la 2.000 de kilometri, suficient pentru a lovi ținte în interiorul Rusiei, inclusiv Moscova, potrivit united24media.com.

Propunerea a fost prezentată într-un raport strategic recent al Forțelor Armate Suedeze înaintat guvernului, potrivit publicației SVT.

Conform raportului, Rusia ar putea să-și extindă semnificativ capacitățile militare în următorii doi până la cinci ani. Șeful Statului Major al Apărării Suedeze, Carl-Johan Edström, a declarat:

Pentru a răspunde acestei amenințări, Suedia recomandă investiții în sisteme de lovire cu rază lungă, care ar putea fi utilizate doar în scenarii în care Rusia atacă un stat membru NATO, declanșând articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord.

Potrivit lui Edström, rachetele ar permite Suediei să lovescă:

„centrele de comandă rusești, sistemele de supraveghere și infrastructura critică pentru a opri o agresiune ulterioară.” Astfel, acestea ar funcționa ca instrumente de descurajare și răspuns rapid în cadrul angajamentelor NATO.

Raportul recomandă și modernizarea mai largă a armatei, inclusiv înlocuirea navelor de contramăsuri miniere uzate și upgrade-uri ale infrastructurii pentru a transforma Suedia într-o bază logistică eficientă pentru NATO.

Forțele Armate propun ca 1,5% din PIB să fie alocat pentru construirea unei capacități de apărare totală, care include securitatea energetică, rețelele de transport, comunicațiile și infrastructura medicală. Edström a precizat:

„Aceasta este o capacitate de apărare totală care sprijină obiectivele militare.”

Distanța dintre Stockholm și Moscova, aproximativ 1.200 de kilometri, se încadrează în raza de acțiune a rachetelor propuse. Suedia nu deține arme nucleare și se concentrează pe descurajarea convențională.

În contextul războiului din Ucraina, președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia nu intenționează să pună capăt conflictului, ci se pregătește pentru un posibil război european mai larg până în 2030, subliniind creșterea producției de armament și necesitatea presiunii occidentale.

Propunerea Suediei de a achiziționa rachete cu rază lungă face parte dintr-un plan strategic mai amplu de consolidare a apărării naționale, în conformitate cu angajamentele față de NATO.

Aceasta include investiții în infrastructură, logistică și sisteme integrate civile și militare, având ca scop descurajarea eficientă a unei posibile agresiun