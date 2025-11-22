Rachetele „invincibile” ale Rusiei, făcute praf de muzică

Ucraina a dezvoltat o metodă neconvențională pentru a doborî rachetele hipersonice rusești „invincibile” Kinjal, utilizând muzica ca instrument de război electronic.

Tehnica implică blocarea semnalelor de navigație prin satelit ale armelor și înlocuirea lor cu o melodie patriotică, ceea ce determină rachetele să se dezactiveze în aer.

O echipă de război electronic din Ucraina, cunoscută sub numele de Night Watch, folosește sistemul „Lima” pentru a înlocui semnalele satelitare rusești cu cântecul patriotic „Tatăl nostru este Bandera”.

Potrivit publicației Il Messaggero, grupul susține că a doborât 19 rachete Kinjal în ultimele două săptămâni.

Rachetele Kinjal și alte arme ghidate se bazează pe sistemul Glonass, rețeaua rusă de navigație prin satelit similară GPS-ului, pentru a-și localiza țintele.

Sistemul „Lima” transmite semnale false care fac ca rachetele să perceapă că se află peste Lima, Peru, forțându-le să își modifice rapid traiectoria. Această schimbare bruscă destabilizează rachetele, provocându-le ruperea.

Specialiștii Night Watch au explicat pentru site-ul de tehnologie 404 Media că rachetele Kinjal utilizează antene cu model de recepție controlată, similare cu cele ale vechilor rachete sovietice.

„Structura aeronavei nu poate rezista la stresul excesiv și racheta se rupe în mod natural”, au precizat aceștia.

Deplasându-se cu viteze supersonice, rachetele Kinjal nu reușesc să facă față schimbării bruște a cursului și se rup în două, reducând astfel eficiența atacurilor rusești.

Costul unei singure rachete Kinjal este de aproximativ 7,5 milioane de lire sterline.

Cântecul folosit a fost selectat și ca o reacție la propaganda rusească, care a încercat să prezinte toți ucrainenii drept susținători ai liderului naționalist Stepan Bandera.

Astfel, metoda combină atât o tactică de război electronic, cât și un mesaj simbolic de respingere a dezinformării.

Potrivit surselor citate, succesul sistemului „Lima” oferă Ucrainei o metodă inovatoare de apărare împotriva rachetelor hipersonice, despre care se crede că sunt greu de interceptat.

Acest progres tehnologic ar putea avea implicații importante pentru strategia defensivă a Ucrainei în conflictul cu Rusia.