Rusia a testat racheta Burevestnik, cu propulsie nucleară. Putin: Sistemul este unic în lume

Testarea rachetei Burevestnik, 2018. Sursa foto: Wikipedia
Rusia a testat o nouă rachetă de croazieră cu propulsie și capacitate nucleară, denumită Burevestnik, i-a spus șeful armatei ruse, generalul Valery Gerasimov, președintelui Vladimir Putin, potrivit Reuters.

Putin, despre rachetă: „Este cu adevărat un sistem unic”

Generalul Valery Gerasimov, șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Rusiei, i-a spus liderului de la Kremlin că racheta a zburat aproximativ 15 ore și a parcurs o distanță de 14.000 de kilometri.

Putin a declarat că racheta 9M730 Burevestnik (Petrel de Furtună), cunoscută de NATO sub numele SSC-X-9 Skyfall, este „invincibilă” în fața sistemelor actuale și viitoare de apărare antirachetă, având o rază de acțiune aproape nelimitată și o traiectorie de zbor imprevizibilă.

În declarațiile făcute duminică, Putin, îmbrăcat în uniformă de camuflaj, i-a transmis lui Valery Gerasimov că testele esențiale ale rachetei Burevestnik s-au încheiat și că trebuie începute lucrările pentru etapa finală, înainte de desfășurarea sistemului.

„Este cu adevărat un sistem unic, unul pe care nicio altă țară nu îl posedă”, a declarat Putin.

Ședința secretă de la Sarov

La sfârșitul lunii august, Putin a vizitat orașul Sarov, considerat centrul industriei nucleare ruse și locul unde a fost realizată prima bombă atomică sovietică. Jurnalistul Andrei Kolesnikov de la Kommersant, aflat în delegația prezidențială, a relatat că acolo a avut loc o ședință secretă, care nu a fost inclusă pe agenda oficială a Kremlinului, potrivit Moscow Times.

Relatările de pe canalele rusești de Telegram din zonă arătau că întâlnirea a avut ca subiect discuții despre racheta cu propulsie nucleară „Burevestnik”, un proiect anunțat de liderul de la Kremlin încă din 2018. Discuțiile s-au concentrat în principal pe posibilitatea ca arma să fie inclusă în arsenalul armatei ruse în anul 2025.

Racheta, testată de peste zece ori

Proiectată ca o rachetă cu rază de acțiune nelimitată, „Burevestnik” a fost testată de cel puțin 13 ori, potrivit serviciilor secrete occidentale. Doar două lansări au avut un succes parțial. În 2019, o rachetă s-a prăbușit în Marea Barents și a explodat în timpul operațiunii de recuperare, provocând moartea a șapte persoane, printre care și cercetători din Sarov. Explozia a generat un nor radioactiv detectat în Severodvinsk și în mai multe țări scandinave.

Un alt test ar fi avut loc în octombrie 2023, despre care Putin a spus că a fost „reușit”, menționând că dezvoltarea rachetei este „aproape finalizată”.

Criticii occidentali au numit proiectul „Cernobîl zburător”. În 2020, trimisul special al SUA pentru controlul armamentului, Marshall Billingslea, a avertizat că această armă reprezintă un risc major.

