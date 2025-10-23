Ucraina se laudă cu o rachetă mai mare și mai ieftină decât Tomahawk. Ce este Flamingo

Producătorul ucrainean Fire Point și autoritățile de la Kiev au comunicat în ultimele luni dezvoltarea şi testarea unei rachete de croazieră denumite FP‑5 „Flamingo”, care, potrivit declaraţiilor oficiale şi investigaţiilor jurnalistice, ar putea transporta un încărcătură explozivă de circa 1.150 de kilograme şi ar avea o autonomie declarată de aproximativ 3.000 km.

Informaţiile privind capacităţile rachetei, ritmul de producţie şi utilizarea ei pe front au fost publicate de mai multe surse internaţionale şi de presă, iar oficialii ucraineni au făcut precizări despre etapele testelor şi planurile de fabricaţie.

Reprezentanţii Fire Point şi surse independente au precizat că FP‑5 are o încărcătură utilă declarată de 1.150 kg şi o rază de acţiune de până la 3.000 km, ceea ce ar plasa racheta între cele mai mari sisteme de croazieră introduse recent în teatrele de conflict.

Totodată, sursele menţionează o acurateţe de ordinul zecilor de metri în condiţii de test, iar fabrica producătoare a oferit informaţii despre intenţia de a creşte capacitatea de fabricaţie până la zeci de unităţi pe lună.

Şefii companiei şi oficialii ucraineni citaţi în relatările media au oferit explicaţii despre motivaţia dezvoltării şi despre performanţele rachetei.

„Lupta aeriană este în prezent avantajul nostru asimetric real pe câmpul de luptă. Nu avem la dispoziţie acelaşi număr de resurse ca adversarul, astfel că trebuie să ne adaptăm.”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a afirmat:

„Racheta a trecut cu succes testele. În prezent este cea mai reuşită rachetă a noastră.”

De asemenea, un responsabil guvernamental a explicat necesitatea autonomiei în aprovizionare:

„Credem că cea mai bună garanţie este capacitatea noastră de a ne apăra, nu dependenţa de voinţa altora.”

Mai multe relatări jurnalistice au menţionat că rachete derivate din acest program au fost folosite în operaţiuni împotriva unor ţinte pe teritoriul controlat de Rusia, inclusiv infrastructură industrială şi baze militare, iar producătorii au precizat că fragmente din muniţie sovietică reutilizată sunt folosite în unele variante de încărcătură utilă.

Jurnaliştii şi analiştii citaţi subliniază că unele dintre aceste afirmaţii sunt susţinute de imagini şi evaluări OSINT, dar detaliile privind efectele exacte şi evaluările independente variază între surse.

Anunţurile despre extinderea producţiei au atras reacţii diplomatice: planul unei facilităţi din Danemarca pentru producţia de combustibil solid destinat unor componente a generat critici din partea Moscovei, care a calificat aprobarea drept un pas ostil.

Oficialii ruşi au comentat public decizia Danemarcei, iar Reuters a relatat poziţia părţii ruse în legătură cu această iniţiativă.

Informaţiile despre FP‑5 provin din investigaţii jurnalistice, declaraţii oficiale şi comunicate ale producătorului.

Verificările independente privind performanţa exactă în teatru, costul unitar final şi numărul de rachete livrate rămân, în unele cazuri, subiectul evaluărilor analistice şi nu au fost publicate toate detaliile tehnice în documentaţie deschisă.

Raportările recente indică intenţii de a creşte producţia şi de a fabrica componente în străinătate, dar cifrele exacte pot evolua.