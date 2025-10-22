Kiev, ținta rachetelor rusești. Ucraina a atacat o uzină chimică din Rusia

Ucraina a fost din nou atacată de Rusia, iar rachetele rusești au provocat mai multe incendii la Kiev. Primarul orașului, Vitali Klitschko, a anunțat că serviciile de urgență intervin pentru a curăța resturile, fără a raporta victime pe scară largă. În paralel, Ucraina a lovit o uzină chimică din Rusia cu rachete Storm Shadow fabricate în Marea Britanie, potrivit kyivindependent.com.

Noaptea trecută, capitala Ucrainei, Kiev, a fost ținta unui atac cu rachete balistice lansate de Rusia. Primarul Vitali Klitschko a declarat pe Telegram că rachetele au provocat incendii, au spart geamuri și au avariat mai multe vehicule. Guvernatorul regiunii, Mykola Kashnyk, a precizat că o casă din apropiere a fost cuprinsă de flăcări, iar o femeie în vârstă a fost rănită.

Deși amploarea exactă a atacului nu a fost imediat cunoscută, Klitschko a menționat că acesta a făcut parte dintr-o serie de atacuri menite să perturbe sistemul energetic al Ucrainei înainte de iarnă. Peste sute de mii de oameni au rămas fără electricitate, iar mulți fără apă, în urma incidentului care a dus la moartea a patru persoane.

Ucraina a lovit o uzină chimică din Rusia folosind rachete Storm Shadow fabricate în Marea Britanie. Oficialii militari ucraineni au catalogat acțiunea drept „o lovitură de succes” care a pătruns sistemul de apărare aeriană rus.

Kremlinul a avertizat Occidentul să nu furnizeze Ucrainei arme cu rază lungă de acțiune, însă Kievul consideră esențială țintirea facilităților rusești implicate direct în războiul împotriva Ucrainei. Armata ucraineană a precizat că Uzina Chimică Bryansk produce praf de pușcă, explozivi și componente pentru rachete folosite de Rusia împotriva țării.

Atacul asupra uzinei chimice a avut loc în aceeași zi în care lideri europeni, alături de primul ministru britanic Keir Starmer, au promis să mențină presiunea asupra economiei și industriei de apărare a Rusiei, până când Vladimir Putin va fi pregătit să negocieze pacea.

O declarație comună, semnată de Ucraina, Germania, Franța, Italia, Polonia, Danemarca, Finlanda, UE și Norvegia, subliniază că Ucraina trebuie să rămână „în cea mai puternică poziție” înainte, în timpul și după orice încetare a focului.