SRI a dejucat un sabotaj pus la cale de Rusia. Pachete incendiare în București

Serviciul Român de Informații (SRI) anunță că, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete din Rusia, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București.

„În intervalul 14-15 octombrie 2025, SRI a identificat și monitorizat doi cetățeni ucraineni care:

au accesat teritoriul național dinspre Polonia spre București;

au depus la sediul NOVA POST din București două colete care conțineau dispozitive incendiare cu inițiere de la distanță, confecționate artizanal, disimulate în căști audio și piese auto, respectiv componente de monitorizare a locației prin GPS”, se arată în comunicatul SRI.

„Angrenarea echipelor proprii și a resurselor specializate a permis identificarea imediată a coletelor incendiare, dezamorsarea acestora și prevenirea inițierii intenționate sau accidentale a dispozitivelor”, se mai arată în comunicatul SRI.

„În prezent, organele judiciare, împreună cu structurile polițienești și cele cu atribuții în domeniul securității naționale din țara noastră, derulează investigații, inclusiv în format partenerial, privind acțiunile celor doi cetățeni ucraineni.

Expertiza preliminară relevă un modus operandi complex: utilizarea de substanțe incendiare (termit și nitrat de bariu), disimularea acestora cu posibilitatea inițierii lor de la distanță, respectiv adoptarea de către cei doi cetățeni ucraineni a unor măsuri de autoprotecție specifice serviciilor de informații.

Datele obținute confirmă afilierea celor doi cetățeni ucraineni la o rețea extinsă de sabotori vizând țări europene, controlată de serviciile secrete ruse. Acțiunile acestora se încadrează în același tipar operațional care vizează infrastructura extinsă a companiei NOVA POST - cea mai mare companie privată de curierat ucraineană”, se mai araă în comunicat.

Acțiunile specifice întreprinse de SRI, precum și măsurile dispuse cu autoritățile române și partenerii externi au condus la prevenirea unei tentative de sabotaj pe teritoriul național”, mai precizează SRI.

„Serviciul Român de Informații mulțumește tuturor partenerilor naționali și internaționali implicați în asigurarea securității cetățenilor României”, se încheie comunicatul.

Agenția Reuters a anunțat că autoritățile din Varșovia au reținut opt ​​persoane suspectate că plănuiau acte de sabotaj în numele Rusiei, potrivit autorităților din Varșovia.

Acolo, au fost arestate trei persoane în legătură cu un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către Ucraina.

Oficialii europeni au dat anterior vina pe Rusia pentru detonarea coletelor transportate de DHL și DPD în Europa în 2024, în cadrul a ceea ce serviciile de securitate au declarat că a făcut parte dintr-un test al unui complot rusesc de a declanșa explozii asupra zborurilor de marfă către Statele Unite. Rusia a negat orice astfel de planuri, mai precizează Reuters.

Autoritățile din Polonia au arătat că a fost vizată de tactici precum incendierea și atacurile cibernetice într-un „război hibrid” purtat de Rusia pentru a destabiliza națiunile care susțin Kievul în războiul din Ucraina. Moscova a negat astfel de acuzații.

„Informațiile preliminare indică faptul că au creat un anumit tip de rută pentru a trimite explozibili prin Polonia și România către Ucraina”, a declarat reporterilor Jacek Dobrzynski, purtător de cuvânt al Coordonatorului Serviciilor Speciale.

„Unul dintre ei, un ucrainean în vârstă de 21 de ani, a fost reținut aici, în Polonia, lângă Varșovia. Colegii săi, care călătoreau în România, au fost reținuți de serviciile speciale românești din București.”

Parchetul Național Polonez a declarat că transporturile de colete au fost interceptate de România înainte de a provoca vreun prejudiciu.

Parchetul a declarat că transporturile trebuiau să se aprindă spontan sau să explodeze în timpul transportului, iar scopul acțiunilor planificate era de a intimida populația și de a destabiliza țările Uniunii Europene care sprijină Ucraina.

Dobrzynski a mai spus că în ultimele luni, Agenția de Securitate Internă a reținut un total de 55 de persoane care au acționat în detrimentul Poloniei și în numele serviciilor secrete rusești.