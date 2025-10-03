Rusia a vrut să provoace un atentat de proporții la meciul României folosind un curier recrutat prin Telegram

Un raport al serviciilor de informații, dezvăluit de publicația poloneză Gazeta Wyborcza, arată că Rusia ar fi pregătit atacuri cu drone încărcate cu explozibil în timpul Campionatului European de fotbal din 2024.

Printre locațiile vizate se afla și Dusseldorf, oraș situat la doar 40 de kilometri de Köln, unde România a jucat împotriva Belgiei, pe 22 iunie.

Ancheta dezvăluie detalii desprinse dintr-un thriller. Serviciul de informații lituanian a descoperit, pe terenul unui cimitir din Kaunas, conserve de porumb care conțineau 2,8 kilograme de TNT. Acestea erau special concepute pentru a fi montate pe drone. Ulterior, două conserve similare au fost descoperite și într-un alt cimitir.

Un curier al serviciului militar rus GRU, acum arestat, ar fi transportat parte din acest explozibil și ar fi sprijinit pregătirile logistice. El ar fi lăsat două conserve în Polonia, lângă o ieșire de pe autostrada A2, și ar fi dus componente de drone la Düsseldorf, în perioada în care orașul găzduia meciuri de la Euro 2024.

Capitala landului Renania de Nord–Westfalia a găzduit mai multe partide importante:

Austria – Franța (17 iunie),

Slovacia – Ucraina (21 iunie), posibilă țintă pentru ruși,

Albania – Spania (24 iunie),

Franța – Belgia (1 iulie, optimi),

Anglia – Elveția (6 iulie, sferturi).

Surse citate de Bild afirmă că planul era ca dronele să fie încărcate cu explozibilul ascuns în conserve și asamblate în apropierea stadionului.

Anchetatorii au identificat curierul ca fiind Vladislav D., un ucrainean de 27 de ani, șomer, cu antecedente în atacuri cibernetice. Acesta ar fi fost recrutat de serviciile ruse pe Telegram, după ce executase o pedeapsă cu închisoarea pentru spargeri de conturi bancare. Trăia la Katowice, în Polonia, împreună cu prietena sa, și era supravegheat de poliție. Acum, riscă închisoare pe viață pentru sabotaj în numele unei puteri străine.

În paralel, autoritățile au descoperit că același curier pregătise colete cu perne de masaj și articole de toaletă, ascunzând materiale explozive. Trei dintre acestea au luat foc în timpul transportului: într-un camion lângă Varșovia, într-un depozit din Birmingham și pe aeroportul din Leipzig.

În august 2024, autoritățile germane au avertizat în mod oficial cu privire la „dispozitive incendiare neconvenționale” trimise prin servicii de curierat, suspectând implicarea Rusiei. Procurorul general german a preluat ancheta, urmărind ipoteza unui plan coordonat de GRU pentru sabotarea Campionatului European.