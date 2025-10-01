International

Rusia a lansat un atac cu bombe asupra orașului Harkov din Ucraina

Rusia a lansat un atac cu bombe asupra orașului Harkov din UcrainaSursa foto: X.com
Rusia a lansat un atac aerian asupra orașului Harkov, în nord-estul Ucrainei, provocând rănirea a șase persoane și declanșând mai multe incendii în noaptea de marți spre miercuri. Incidentul a vizat zona pieței Barabashovo și clădiri rezidențiale, potrivit RBC Ukcraine.

Rusia a lansat un atac aerian asupra orașului Harkov

Oleh Synehubov, guvernatorul regiunii Harkov, a declarat pe Telegram că cinci dintre persoanele rănite, toate adulți, au fost transportate la spital. Igor Terekhov, primarul orașului Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina și capitala regiunii, a precizat că atacul a provocat incendii în piața Barabashovo și în mai multe clădiri rezidențiale.

Regiunea Harkov, care se află în apropiere de granița cu Rusia, a devenit o țintă constantă pentru atacurile rusești de la începutul războiului.

Pagube semnificative în două districte din Harkov

În districtul Kyivskyi, mai multe pavilioane comerciale au fost cuprinse de flăcări pe o suprafață de 2.800 de metri pătrați. Printre locațiile afectate s-a numărat și piața Barabashovo, potrivit fotografiilor furnizate de Serviciul de Situații de Urgență.

Atac drone Rusia

Atac drone Rusia. Sursă foto: Captură video X.com

În districtul Saltivskyi, un bloc de locuințe a fost distrus de foc, iar incendiul s-a extins și la garaje, afectând o suprafață de aproximativ 350 de metri pătrați. Autoritățile locale au intervenit pentru stingerea flăcărilor și evaluarea pagubelor.

Orașul a mai fost ținta unui atac în urmă cu câteva zile

Cu doar câteva zile înainte, în seara de 26 septembrie, forțele ruse au lovit din nou Harkov. Rusia a atacat un centru comercial cu o dronă, provocând daune unui autobuz municipal plin cu pasageri, iar patru persoane au fost rănite în urma incidentului.

Anterior, în noaptea de 23–24 septembrie, Harkov a fost ținta unui atac masiv cu drone. Asaltul a generat cel puțin 17 explozii, incendii și pene de curent în mai multe districte ale orașului, afectând semnificativ infrastructura locală și locuintele cetățenilor.

