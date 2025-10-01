Rusia a lansat un atac cu bombe asupra orașului Harkov din Ucraina

Rusia a lansat un atac aerian asupra orașului Harkov, în nord-estul Ucrainei, provocând rănirea a șase persoane și declanșând mai multe incendii în noaptea de marți spre miercuri. Incidentul a vizat zona pieței Barabashovo și clădiri rezidențiale, potrivit RBC Ukcraine.

Oleh Synehubov, guvernatorul regiunii Harkov, a declarat pe Telegram că cinci dintre persoanele rănite, toate adulți, au fost transportate la spital. Igor Terekhov, primarul orașului Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina și capitala regiunii, a precizat că atacul a provocat incendii în piața Barabashovo și în mai multe clădiri rezidențiale.

Regiunea Harkov, care se află în apropiere de granița cu Rusia, a devenit o țintă constantă pentru atacurile rusești de la începutul războiului.

În districtul Kyivskyi, mai multe pavilioane comerciale au fost cuprinse de flăcări pe o suprafață de 2.800 de metri pătrați. Printre locațiile afectate s-a numărat și piața Barabashovo, potrivit fotografiilor furnizate de Serviciul de Situații de Urgență.

În districtul Saltivskyi, un bloc de locuințe a fost distrus de foc, iar incendiul s-a extins și la garaje, afectând o suprafață de aproximativ 350 de metri pătrați. Autoritățile locale au intervenit pentru stingerea flăcărilor și evaluarea pagubelor.

Cu doar câteva zile înainte, în seara de 26 septembrie, forțele ruse au lovit din nou Harkov. Rusia a atacat un centru comercial cu o dronă, provocând daune unui autobuz municipal plin cu pasageri, iar patru persoane au fost rănite în urma incidentului.

Anterior, în noaptea de 23–24 septembrie, Harkov a fost ținta unui atac masiv cu drone. Asaltul a generat cel puțin 17 explozii, incendii și pene de curent în mai multe districte ale orașului, afectând semnificativ infrastructura locală și locuintele cetățenilor.