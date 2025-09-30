Rebelii houthi au incendiat o navă olandeză de marfă în Golful Aden

Rebelii houthi din Yemen au atacat cu rachete o navă comercială olandeză în Golful Aden, provocând incendierea acesteia. Echipajul a fost nevoit să abandoneze nava avariată, după ce doi marinari au fost răniți, potrivit AP.

Rebelii houthi, susținuți de Iran, au lovit luni nava de marfă Minervagracht cu o rachetă lansată din Yemen, provocând incendierea acesteia și evacuarea de urgență a echipajului. Nava fusese deja vizată pe 23 septembrie într-un atac nereușit.

Echipajul, format din membri din Filipine, Rusia, Sri Lanka și Ucraina, a reușit să părăsească nava în siguranță. Doi marinari au fost răniți, unul se află în stare stabilă, iar celălalt a fost transportat de urgență la Djibouti pentru îngrijiri medicale.

Operațiunea Aspides, o forță navală europeană prezentă în regiune, a declarat marți că Minervagracht „este în flăcări și plutește în derivă” după salvarea echipajului. Centrul de Informare, Cooperare și Conștientizare Maritimă al armatei franceze a confirmat că rebelii houthi sunt autorii atacului.

Deși aceștia nu și-au recunoscut încă acțiunea, gruparea a amenințat anterior că va ataca navele comerciale ca parte a campaniei lor legate de războiul Israel-Hamas din Fâșia Gaza. Până în prezent, insurgenții au lansat zeci de atacuri cu rachete și drone asupra Israelului de la începutul războiului din Fâșia Gaza, pe 7 octombrie 2023, justificând acțiunile ca semn de solidaritate cu palestinienii.

Săptămâna trecută, rebelii houthi au lovit orașul israelian Eilat, situat pe coasta Mării Roșii, la granița cu Iordania și Egipt, provocând rănirea a cel puțin 20 de persoane, potrivit serviciului medical de urgență Magen David Adom (MDA).

Incidentul a avut loc după ce sistemele de apărare aeriană israeliene au încercat să intercepteze drona lansată din Yemen, însă aceasta nu a putut fi localizată.