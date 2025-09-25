Israel. 48 răniți în Eilat după atacul unei drone revendicate de Houthi. Drona nu a putut fi interceptată

Orașul israelian Eilat, atacat de Houthi. O dronă trimisă din Yemen a provocat pagube și a afectat un număr mare de persoane.

Patruzeci și opt de persoane au fost rănite miercuri după-amiază, după ce o dronă lansată de organizația teroristă Houthi s-a prăbușit în apropierea unui hotel din Eilat, a anunțat serviciul israelian de urgență Magen David Adom, citat de Jerusalem Post. Doi bărbați sunt în stare gravă, iar alte 17 persoane au suferit răni ușoare provocate de schije.

Potrivit radiodifuzorului public KAN, drona a căzut lângă un hotel din orașul din sudul Israelului, avariind mai multe camere ale unui hostel din apropiere, conform Israel Fire and Rescue. Echipajele MDA au sosit la fața locului, au acordat primul ajutor și au evacuat toți cei 48 de răniți la Spitalul Yoseftal, inclusiv pe cei doi în stare gravă: un bărbat de 60 de ani cu răni severe la membre și un tânăr de 26 de ani cu plăgi de schije în zona toracică.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au transmis că incidentul este în curs de investigare și că Forțele Aeriene israeliene au încercat de două ori, fără succes, interceptarea dronei cu lansatoare Iron Dome. Echipe de căutare și salvare acționează în zonă, iar militari, împreună cu polițiști, sprijină civilii și oferă asistență medicală.

Ministerul Sănătății a precizat că un rănit în vârstă de 70 de ani a fost evacuat la Centrul Medical Soroka din Beersheba, iar alți răniți urmează să fie transportați cu elicopterul la aceeași unitate.

Mișcarea Houthi a revendicat atacul în cursul nopții. Autoritățile israeliene continuă evaluarea pagubelor și securizarea perimetrului.

Incidentul de miercuri vine după cel de săptămâna trecută, când o altă dronă lansată de houthi către Eilat s-a prăbușit în curtea unui hotel, însă fără victime.„Din păcate, acesta este al treilea impact în mai puțin de două săptămâni și, deși încearcă să ne perturbe viața, nu vor reuși”, a spus primarul din Eilat, Eli Lankari. Edilul a subliniat apoi că incidentul necesită o investigație serioasă și aprofundată după încă un eșec al IDF de a intercepta o dronă îndreptată spre orașul israelian din sud.

„IDF știe cum să facă acest lucru și este imperativ să o facă”, a spus Lankari, referindu-se la faptul că portul din Eilat a fost închis de aproape doi ani din cauza amenințării reprezentate de houthi.

„Răspunsul la houthi este să ne continuăm viața și rutina zilnică, în timp ce desfășurăm o anchetă temeinică a evenimentelor recente și continuăm să oferim un răspuns defensiv complet pentru locuitorii Eilatului și oaspeții săi, cu un amplu inel de apărare asupra zonei, pe mare, în aer și pe uscat.”

Președintele francez Emmanuel Macron, care în această săptămână a anunțat recunoașterea de către țara sa a unui stat palestinian, a scris pe X/Twitter: „Condamn cu fermitate atacul cu dronă al houthi asupra unui centru comercial din Eilat, chiar în mijlocul sărbătorii Rosh Hashanah. Gândurile mele se îndreaptă către răniți și familiile lor și le doresc însănătoșire grabnică.

„Întreaga Franță este alături de poporul Israel în lupta sa împotriva terorismului”, a continuat el, citat de Jerusalem Post