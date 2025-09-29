Netanyahu, primit de Trump la Casa Albă. Premierul israelian și-a cerut scuze Qatarului pentru atacul de la Doha

Președintele SUA Donald Trump l-a primit, luni, la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, căruia i-a prezentat un plan de 21 de puncte pentru Gaza și Orientul Mijlociu, potrivit Reuters și CNN.

Aflat la Casa Albă, Benjamin Netanyahu și-a cerut scuze Qatarului pentru atacul asupra orașului Doha, potrivit unei surse israeliene citate de CNN.

Casa Albă a publicat pe contul de X o fotografie în care Trump apare la telefon alături de Netanyahu. În descriere se precizează: „Președintele Donald J. Trump susține o convorbire telefonică trilaterală cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu al Israelului și cu prim-ministrul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani al Qatarului în Biroul Oval”.

Potrivit CNN, Netanyahu nu și-a cerut scuze pentru că a vizat Hamas, a declarat sursa israeliană, dar și-a cerut scuze prim-ministrului pentru încălcarea suveranității Qatarului în timpul atacului. Într-un interviu acordat duminică, Netanyahu a declarat: „Ținta noastră a fost Hamas. Nimic mai mult. Cred că putem ajunge la o înțelegere în această privință”.

În timpul convorbirii, prim-ministrul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, „a salutat aceste asigurări, subliniind disponibilitatea Qatarului de a continua să contribuie în mod semnificativ la securitatea și stabilitatea regională. Prim-ministrul Netanyahu și-a exprimat angajamentul în acest sens”, potrivit comunicatului Casei Albe.

Donald Trump s-a declarat optimist în privința găsirii unei soluții pentru Orientul Mijlociu, în timp ce lucrează la un plan de pace pentru Gaza.

În schimb, Benjamin Netanyahu este așteptat să fie rezervat și să ceară modificări ale planului, au precizat pentru CNN trei oficiali israelieni.

La întâlnire urmau să participe, în fața presei, vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, trimisul special al SUA Steve Witkoff, președintele Comitetului șefilor de stat major, generalul Dan Caine, precum și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner.