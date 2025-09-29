Clanurile supuse teroriștilor Hamas zădărnicesc distribuirea de ajutoare în Gaza

Grupul terorist Hamas rămâne forţa dominantă în Fâşia Gaza după doi ani de conflict, deținând controlul teritorial și păstrând ostatici israelieni, iar expertul Eyal Ofer a avertizat, la postul 103Fm, că Israelul „plătește un preț foarte mare pe plan internațional” pentru operațiunile recente; declarațiile sale aruncă lumină asupra strategiei, reacțiilor locale și a posibilelor evoluții pe termen lung.

Eyal Ofer, cunoscut pentru analizele sale privind economia grupării teroriste Hamas, a explicat că revenirea a aproximativ 800.000 de civili în Gaza City după evacuările inițiale a afectat poziția Israelului în arena publică internațională.

„Am fi putut fi într-o situație mai bună dacă nu am fi lăsat acești 800.000 de oameni să revină în Gaza”, a declarat el.

Ofer a mai spus că, deși structurile Hamas sunt lovite din interior, gruparea teroristă continuă să funcţioneze politic și militar, iar canalele media din Gaza indică o coordonare internă a mesajelor.

El a menționat cazuri concrete de bombardamente care vizează, potrivit surselor gazane, tabăra de refugiați Shati în nord-vest și tabăra Sabra în sud-est, observații bazate pe materialele publice difuzate în regiune.

Ofer a relatat că, în ultimele 24 de ore înainte de interviu, unor clanuri locale le-au fost oferite pachete umanitare de către Israel, dar acestea au fost respinse oficial, clanurile afirmând că „sunt cu Hamas”.

Declarațiile clanurilor, potrivit expertului, au fost publice și au subliniat solidaritatea cu formaţiunea teroristă islamistă.

În același timp, Israelul pare să fi urmărit eliminarea unor cercuri-cheie din aparatul administrativ şi financiar al Gaza: oameni din viața civilă, responsabili financiari, și membri ai forțelor de ordine, aspect pe care Ofer l-a descris astfel:

„Regimul Hamas se prăbușește de aproape șase luni.”

Totuși, cifrele privind capacitatea militară rămân îngrijorătoare — Ofer vorbeşte despre peste 10.000 de combatanți, cu unele estimări ajungând la 20.000, și raportări neconfirmate privind transferuri de trupe și armament către zone precum al-Mawasi și Deir al-Balah.

Pe fondul acestor mișcări, analistul a subliniat că gruparea teroristă Hamas nu gândește doar în termeni tactici, ci are o viziune pe termen lung.

„Ei au spus-o foarte clar. În scurt timp nu vor rămâne formal la putere, dar vor accepta comitete de experți; nu vor acționa împotriva forțelor arabe care ar putea intra. Dar Hamas gândește pe termen lung.”

Ofer a avertizat că planul organizației este revenirea în forță în următorii cinci-zece ani, ceea ce face ca ipotezele despre dispariția sa să fie „deconectate de realitate”, după cum a tradus el.

Această perspectivă ridică întrebări despre stabilitatea regională, opțiunile de reconstrucție și necesitatea unor strategii politice care să includă componente diplomatice, economice și sociale, pe lângă cele militare.