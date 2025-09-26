Tony Blair se autopropune ca șef al autorității de tranziție din Gaza

Tony Blair a propus conducerea unei autorități internaționale de tranziție în Gaza, denumită Gaza International Transitional Authority (GITA), în urma încheierii conflictului Israel-Hamas.

Planul, susținut de administrația Trump și de aliați regionali, prevede o perioadă de tranziție de până la cinci ani, în care GITA ar acționa ca autoritate politică și legală supremă în Gaza, înainte de a transfera controlul către Autoritatea Palestiniană.

Blair s-a oferit să conducă acest organism interimar cu condiția ca, în final, puterea să fie transferată la Autoritatea Palestiniană.

Fostul premier britanic Tony Blair a prezentat un plan pentru crearea unei autorități de tranziție în Gaza, care să administreze teritoriul după încheierea conflictului Israel-Hamas.

Propunerea, dezvăluită de publicațiile The Telegraph și The Economist, ar urma să fie implementată sub auspiciile Națiunilor Unite și să conducă pentru câțiva ani, înainte de a transfera puterea către Autoritatea Palestiniană, după reforme interne.

Inițiativa, dezvoltată prin intermediul Tony Blair Institute (TBI), prevede înființarea Gaza International Transitional Authority (GITA).

Blair, în vârstă de 72 de ani, s-a arătat dispus să conducă această structură interimară, cu condiția ca, pe termen lung, guvernarea să fie returnată Autorității Palestiniene.

„Este esențial ca poporul palestinian să aibă, în final, controlul propriei guvernări”, a declarat o sursă apropiată planului, citată de The Economist.

GITA ar urma să funcționeze ca „autoritatea politică și juridică supremă pentru Gaza” pe durata perioadei de tranziție, cu un consiliu format din oficiali ONU, lideri de afaceri internaționali, cel puțin un reprezentant palestinian și o componentă musulmană. Drafturile planului subliniază că nu este vizată strămutarea populației din Gaza.

Propunerea a fost discutată în august la Casa Albă, unde Jared Kushner, fost consilier al președintelui Donald Trump, și Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, au prezentat ideea liderului american.

Potrivit relatărilor, Trump a sprijinit inițiativa și a adus-o ulterior în atenția liderilor din Turcia, Pakistan, Indonezia și din cinci state arabe, în cadrul Adunării Generale a ONU de la New York. „Poate putem opri războiul chiar acum”, ar fi spus Trump, conform The Telegraph.

Autoritatea Palestiniană, condusă de Mahmoud Abbas, a transmis că este „pregătită” să preia responsabilitatea guvernării și securității în Gaza.

Hamas, deși exclusă de la funcții militare, a solicitat să aibă reprezentanți în domenii civile precum educația. Între timp, Israelul nu a sprijinit oficial revenirea Autorității Palestiniene în Gaza, dar a participat „constructiv” la discuții pe marginea planului.

Planul inspirat din modelele de administrație internațională din Timorul de Est și Kosovo ar putea schimba radical dinamica regională.

Surse apropiate discuțiilor au declarat pentru The Economist că sediul temporar al autorității ar putea fi stabilit la El-Arish, în Egipt, în apropierea graniței sudice a Gazei.

Arabia Saudită joacă un rol-cheie: prințul moștenitor Mohammed bin Salman a subliniat că orice soluție post-conflict trebuie să includă o perspectivă clară pentru crearea unui stat palestinian.

Această condiție este respinsă de premierul israelian Benjamin Netanyahu, fapt ce complică negocierile.

„Orice foaie de parcurs serioasă trebuie să ducă la independența palestiniană”, a afirmat liderul saudit, citat de presa arabă.

De asemenea, sondaje realizate de TBI arată că peste 25% dintre locuitorii din Gaza susțin o implicare internațională în guvernarea de după război, iar aproximativ o treime ar fi de acord cu revenirea Autorității Palestiniene.

Dacă planul GITA se materializează, acesta ar putea reprezenta un precedent pentru administrarea teritoriilor aflate în crize prelungite.