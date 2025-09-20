ONU caută soluții pentru palestinieni. Gaza aduce liderii la aceeași masă

Aproximativ 140 de șefi de stat și de guvern se reunesc săptămâna viitoare la New York pentru marea sesiune anuală a Organizației Națiunilor Unite.

În prim-plan se va afla viitorul palestinienilor și criza umanitară din Gaza, chiar dacă președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, nu va participa la dezbateri.

La aproape doi ani de la declanșarea ofensivei israeliene în Fâșia Gaza, pornită în urma atacului fără precedent comis de Hamas pe 7 octombrie 2023, situația din teritoriu a devenit una dintre cele mai grave crize umanitare ale lumii.

Catastrofa din Gaza riscă să umbrească alte conflicte majore, de la războiul din Ucraina până la instabilitatea din Haiti și Sudan.

Începând de luni, va avea loc un summit coprezidat de Franța și Arabia Saudită, menit să readucă în discuție soluția celor două state: Israel și Palestina, coexistând în pace și securitate.

Diplomații prezenți anticipează că subiectul va domina întreaga săptămână a Adunării Generale, dată fiind presiunea internațională crescută pentru o rezolvare.

Săptămâna trecută, Adunarea Generală a ONU a adoptat, cu o majoritate covârșitoare, un text care sprijină crearea unui stat palestinian.

Documentul a exclus însă categoric organizația Hamas, considerată responsabilă pentru escaladarea conflictului și pentru atacurile care au provocat reacția militară israeliană.

Conform președinției franceze, actuala reuniune ar putea marca un pas istoric: recunoașterea oficială a statului palestinian de către zece țări.

Printre acestea se numără Franța, Regatul Unit, Canada, Australia, Belgia, Portugalia, Luxemburg, Malta, Andorra și San Marino.

Această mișcare diplomatică este privită ca un semnal de sprijin global pentru palestinieni, chiar în lipsa liderului lor tradițional, Mahmoud Abbas.

Fâșia Gaza, un teritoriu de doar câteva sute de kilometri pătrați, continuă să fie devastată de ofensiva israeliană și de blocajele economice.

Comunitatea internațională avertizează că locuitorii se confruntă cu lipsuri acute de apă, hrană și medicamente, iar accesul ajutoarelor umanitare este limitat.

În timpul summitului, liderii mondiali vor fi presați să găsească soluții nu doar pentru recunoașterea politică a statului palestinian, ci și pentru răspunsul imediat la drama umană din Gaza.

Oficialii francezi au subliniat importanța momentului, declarând că „reuniunea ar trebui să ducă la recunoaşterea formală a acestui stat palestinian de către zece ţări”.

Această inițiativă ar putea reprezenta un punct de cotitură pentru diplomația internațională și pentru speranțele populației palestiniene.