Rezoluția ONU care cerea oprirea războiului antiterorist din Gaza, blocată de SUA

Statele Unite ale Americii au respins, pentru a șasea oară, proiectul de rezoluție al Consiliului de Securitate al ONU care ar fi cerut oprirea imediată a războiului antiterorist din Gaza și eliberarea ostaticilor luați de gruparea teroristă Hamas în urma masacrului comis de palestinieni în Israel pe 7 octombrie 2023, potrivit unui anunț al organizației.

Morgan Ortagus, trimis adjunct al SUA pentru Orientul Mijlociu, a declarat că textul nu condamnă adecvat gruparea teroristă Hamas, vinovată, pe lângă seria nesfârșită de atacuri asupra Israelului, și de mesacrul din 7 octombrie 2023, soldat cu moartea a peste 1.200 de persoane, majoritatea civili, precum și cu violuri, mutilări, profanări de cadavre și luări ostatici.

De asemenea, a mai spus reprezentantul SUA, documentul propus nu era explicit cu privire la recunoașterea dreptului Israelului de a se apăra de atacurile teroriștilor palestinieni.

Ceilalți 14 membri ai Consiliului de Securitate au votat în favoarea acestui proiectului de rezoluție, care descria situația umanitară din Gaza drept „catastrofală”.

Într-o declarație înainte de vot, Morgan Ortagus a declarat că opoziția Washingtonului față de rezoluție „nu ar trebui să fie o surpriză”.

Rezoluția „nu condamnă Hamas și nu recunoaște dreptul Israelului de a se apăra și legitimează în mod eronat narațiunile false în beneficiul teroriștilor Hamas, care, din păcate, și-au găsit validarea în acest consiliu”, a spus ea.

După vot, membrii ONU care susțineau terorismul palestinian și-au exprimat dezamăgirea.

Ambasadorul palestinienilor la ONU, Riyad Mansour, a numit decizia SUA „profund regretabilă și dureroasă”

Consiliul de Securitate al ONU cuprinde, pe lângă SUA, Algeria, Danemarca, Grecia, Guyana, Pakistan, Panama, Coreea de Sud, Sierra Leone, Slovenia și Somalia.

Acest ultim vot la ONU a avut loc cu doar câteva zile înainte ca liderii mondiali să se reunească pentru Adunarea Generală a ONU, unde Gaza va fi un subiect major și se așteaptă ca unii aliați ai americanilor, printre care premierul de stânga din Marea Britanie, să recunoască un așa-zis „stat palestinian” independent.