Israel cere desființarea comisiei ONU: Raportul e o farsă pro-Hamas

sursa foto: dreamstime.com
Ministerul de Externe din Israel a lansat marți critici dure la adresa Comisiei independente de anchetă a ONU privind Gaza, după publicarea unui nou raport care acuză Israelul de posibile crime de război și genocid.

Documentul a fost respins în termeni categorici, oficialii de la Ierusalim susținând că acesta reprezintă „o farsă construită pe propaganda Hamas” și solicitând abolirea completă a mecanismului.

Acuzații de părtinire și manipulare

Potrivit comunicatului oficial, raportul prezentat de comisie „se bazează în întregime pe minciunile Hamas, spălate și repetate de alții, și care au fost deja demontate în mod repetat”.

Ministerul a susținut că președinta comisiei, Navi Pillay, alături de ceilalți membri Chris Sidoti și Miloon Kothari, „acționează ca proxy pentru Hamas, fiind cunoscuți pentru pozițiile lor deschis antisemite.”

Ministrul Gideon Sa’ar a afirmat la rândul său că documentul „nu are niciun fundament factual și nu respectă criteriile unei anchete independente, imparțiale sau serioase”.

Israelul atribuie responsabilitatea Hamas

Autoritățile israeliene au argumentat că acuzațiile de genocid sunt direcționate greșit și că adevăratul responsabil pentru crime împotriva umanității este Hamas.

„Hamas este partea care a încercat genocidul, prin masacrul din 7 octombrie și prin faptul că declară deschis obiectivul de a ucide fiecare evreu”, se arată în declarația ministerului.

Potrivit diplomației israeliene, raportul ignoră deliberat atacurile asupra civililor din Israel și se concentrează exclusiv pe operațiunile armatei israeliene din Gaza.

„Raportul este fabricat, părtinitor și nu are nicio valoare juridică sau morală”, a subliniat Sa’ar.

Demisii și solicitări de desființare

Ministerul israelian de Externe a remarcat că toți cei trei membri ai comisiei au demisionat recent.

„În mod miraculos, toți cei trei autori ai acestui raport fabricat și-au dat demisia. Ei nu trebuie înlocuiți”, a transmis instituția.

În consecință, Israelul a cerut ca întreaga comisie să fie desființată, considerând că aceasta „s-a compromis ireversibil și nu servește decât propagandei Hamas”.

Reacții și implicații internaționale

Disputa dintre Israel și ONU se desfășoară pe fondul unor presiuni internaționale crescânde privind numărul victimelor civile din Gaza și apelurile repetate pentru investigații independente.

În timp ce state și organizații pentru drepturile omului cer responsabilizare, Israelul insistă că operațiunile sale militare sunt defensive, iar responsabilitatea pentru pierderile de vieți omenești revine Hamas.

Analiștii consideră că această confruntare verbală ar putea adânci tensiunile diplomatice dintre Israel și instituțiile internaționale, dar în același timp întărește poziția guvernului în fața opiniei publice interne, care cere un răspuns ferm la acuzațiile formulate.

