Vești proaste de la INS. PIB-ul României în trimestrul III, în scădere cu 0,2%

Vești proaste de la INS. PIB-ul României în trimestrul III, în scădere cu 0,2%
Produsul Intern Brut (PIB) al României, ajustat sezonier, a fost estimat pentru trimestrul III 2025 la 484,091 miliarde lei prețuri curente, înregistrând o scădere de 0,2% față de trimestrul anterior, dar o creștere de 1,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Evoluția PIB-ului în trimestrul III din 2025

Produsul Intern Brut al României a crescut în trimestrul III 2025 cu 1,6% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier față de trimestrul III 2024, potrivit datelor provizorii ale Institutului Național de Statistică.

În perioada 1 ianuarie–30 septembrie 2025, PIB-ul a înregistrat creșteri de 0,8% pe seria brută și 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Seria ajustată sezonier a fost recalculată fără diferențe față de comunicatul INS din noiembrie 2025.

Produsul Intern Brut în primele nouă luni ale anului

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 484,091 miliarde lei în seria ajustată sezonier, în scădere cu 0,2% față de trimestrul anterior și în creștere cu 1,4% față de trimestrul III 2024. Pe seria brută, PIB-ul trimestrial a fost de 514,555 miliarde lei, în creștere cu 1,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Bani

Bani

Pentru perioada 1 ianuarie–30 septembrie 2025, Produsul Intern Brut estimat a fost de 1.412 miliarde lei pe seria ajustată sezonier, cu o creștere de 1,4% față de intervalul similar din 2024. Pe seria brută, PIB-ul pentru primele nouă luni a fost de 1.336 miliarde lei, în creștere cu 0,8% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Contribuția sectoarelor economice la evoluția PIB

În perioada 1 ianuarie–30 septembrie 2025, la creșterea PIB au contribuit pozitiv construcțiile, agricultura, silvicultura și pescuitul, precum și informațiile și comunicațiile, iar impozitele nete pe produs au înregistrat o contribuție pozitivă. În schimb, activitățile profesionale, științifice și tehnice și industria au avut o contribuție negativă.

Alte ramuri, precum comerțul, transportul, intermedierile financiare, administrația publică și sănătatea, nu au contribuit semnificativ la creșterea PIB. Din punct de vedere al utilizării, evoluția PIB s-a datorat, în principal, consumului final al gospodăriilor și formării brute de capital fix, în timp ce exportul net și consumul administrațiilor publice au avut un impact negativ.

