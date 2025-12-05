Cea mai controversată taxă din 2026. Românii, luați prin surprindere

Legea care introduce, de anul viitorul, impozitarea solariilor, serelor și silozurilor, a fost adoptată „pe furiș”, cu un vot masiv în Parlament, pe 18 noiembrie. Din cei 387 de parlamentari prezenți la vot, 253 au votat DA, majoritatea reprezentând aleșii din partidele aflate la guvernare.

După adoptarea legii în Parlament, mulți politicieni s-au dezis de măsura pe care chiar ei au susținut-o la vot. Printre cei care au anunțat ulterior că impozitarea nu va fi aplicată se numără și Florin Barbu, ministrul Agriculturii, însă declarațiile sale nu au fost urmate, până în prezent, de o procedură legislativă care să elimine prevederea.

Legea, în forma adoptată, stabilește că impozitele vor fi ajustate în funcție de tipul construcției și de zona în care aceasta se află. Baza de calcul pentru terenurile agricole extravilane va fi, de asemenea, modificată. Construcțiile destinate producției ar urma să beneficieze de o reducere cu 50% a impozitului, o reducere mai mică decât cea aplicată clădirilor economice obișnuite.

Specialiștii consultați de asociațiile de fermieri au atras atenția că, deși impozitul este considerat „mic”, efectele cumulate asupra producătorilor, în special asupra celor mici, ar putea fi importante. Argumentul lor este că, în lanțul de producție agricolă, costurile suplimentare sunt dificil de absorbit, iar în unele cazuri sunt transferate către prețul final al alimentelor.

Creșterea costurilor ar putea influența producția și competitivitatea fermierilor, în special în contextul investițiilor mari în silozuri și depozite, dar și al vulnerabilității gospodăriilor mici, care se confruntă cu secetă și costuri ridicate la energie. Impozitele pentru aceste construcții vor fi stabilite de fiecare administrație locală, în funcție de rangul localității și de zona în care se află infrastructura agricolă.

Într-o întâlnire orgnizată pe 3 decembrie de Direcția pentru Agricultură Județeană Buzău, fermierii i-au solicitat lui Florin Barbu clarificări cu privire la impozitarea serelor și solariilor. Barbu a afirmat că prevederea nu va fi aplicată și că nu există bază legală pentru impozitarea solariilor deținute de persoane fizice: „Impozitarea serelor şi solariilor în România nu se poate face pentru că în Codul Fiscal un solar în România pe persoană fizică nu se poate calcula constituţional. Această prevedere care a fost pusă de Ministerul de Finanţe va fi scoasă, este decizie unilaterală a coaliţiei”.

Ministrul Agriculturii a explicat că, pentru stabilirea valorii impozabile a unei clădiri, aceasta trebuie să fie prevăzută cu pereți și acoperiș, condiții pe care solariile nu le îndeplinesc. Potrivit ministrului, aproximativ 70% din bazinul legumicol din România funcționează pe baza certificatului de producător. Barbu a mai precizat că pachetul legislativ se află la Curtea Constituțională, iar ulterior va fi amendat, astfel încât serele și solariile pe lângă persoane fizice să fie eliminate din aria de impozitare: „Nu vom impozita sere şi solarii atât timp cât vom fi la guvernare”.

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat că că impozitul pe solarii a fost discutat de un grup de lucru și că aceste măsuri au trecut de două ori prin Parlament.

„Nu cred că putem vorbi de o chestiune de acest gen. Am avut discuții în coaliție, a fost un grup de lucru care a cuprins foarte mulți reprezentanți ai asociațiilor, inclusiv din zona administrației locale. Deci nu poate fi vorba de așa ceva. Plus că aceste măsuri au trecut de două ori prin Parlament.

Repet, dacă sunt chestiuni punctuale de îmbunătățit, cu argumente, le putem purta, dar nu ne ajută să vorbim de ele în spațiul public, că oamenii așteaptă de la noi rezultate”, a declarat Alexandru Nazare

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, la rândul său, că nu va fi introdusă nicio taxă pe sere sau solarii, susținând că prevederea nu a fost discutată în coaliția de guvernare: „Nu va fi nicio taxă pe sere sau solarii! Resping categoric astfel de abordări fiscale care transformă efortul legitim de a echilibra finanţele ţării într-o hăituială a românilor şi într-o goană de a pune taxe pe tot ce mişcă în ţara asta!”.

Liderul social-democrat a adăugat că prevederea ar fi fost introdusă „pe furiș”, fără acordul politic al partidelor din coaliție, și a anunțat că va solicita revenirea la forma anterioară a legii, prin care serele, solariile și anexele gospodărești rămâneau scutite de impozitare.

„Nu a fost nicio discuţie în Coaliţie cu privire la impozitarea serelor şi solariilor! Prin urmare, această taxă, strecurată pe furiş în lege, este în afara deciziei politice. Modificările necesare vor fi cerute partenerilor de guvernare”.