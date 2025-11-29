Ciolacu, împotriva taxei pe solarii: Este scandalos! Vor să ia și pielea de pe omul simplu

Fostul premier Marcel Ciolacu a criticat planurile unor membri ai Guvernului de a impune taxe asupra legumelor cultivate în anexe gospodărești, considerând că măsura este inutilă și profund nedreaptă pentru românii care muncesc cinstit.

„Este scandalos cum Bolojan și Nazare vor să ia și pielea de pe omul simplu, impozitând munca cinstită din sere și solarii! Mă voi bate împotriva acestei aberații în sprijinul tuturor cultivatorilor de legume din Buzău, așa cum am făcut, ca premier, pentru toți producătorii din țară când am decis menținerea scutirii de impozit pentru sere și solarii”, a scris Ciolacu pe Facebook.

Fostul premier și președinte PSD consideră că impunerea unor taxe pentru culturile din spații gospodărești nu aduce beneficii reale bugetului de stat și creează tensiuni sociale. „Dă senzația oamenilor că statul vrea doar să îi jupoaie!”, a adăugat Ciolacu, subliniind că în ultimii ani a depus eforturi pentru susținerea producției locale în sere și solarii.

Fostul premier a mai amintit sprijinul acordat de Ministerul Agriculturii, care a finalizat recent plata a 270 de milioane de lei pentru producătorii locali. Ciolacu a atras atenția că impozitarea acestor culturi ar anula efectele pozitive ale programelor de sprijin și ar favoriza importurile.

„Asta înseamnă să distrugi toate efectele pozitive ale programelor de sprijin din acest domeniu, să îți bați joc de munca oamenilor. Și să faci, conștient sau nu, jocul celor care aduc legume din import”.

Și președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că propunerea este inacceptabilă. „Resping categoric astfel de abordări fiscale care transformă efortul legitim de a echilibra finanțele țării într-o hăituială a românilor și într-o goană de a pune taxe pe tot ce mișcă în țara asta! Nu a fost nicio discuție în Coaliție cu privire la impozitarea serelor și solariilor!”

Grindeanu a anunțat că PSD va solicita o intervenție legislativă rapidă pentru a restabili scutirea de impozit pentru sere, solarii și alte anexe gospodărești, precizând că ministerele nu pot introduce măsuri fiscale neagreate politic.