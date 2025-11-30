Prețurile la alimente ar putea fi plafonate automat dacă inflația depășește 5%

Prețurile la alimente ar putea fi plafonate. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că va propune introducerea unui mecanism care să activeze automat măsuri de protecție pentru toate produsele agroalimentare atunci când rata inflației depășește 5%.

Inițiativa are la bază modelul intervențiilor Băncii Naționale a României (BNR) pe piața valutară și vine în contextul eliminării plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, prevăzută pentru 31 martie 2026.

„Sunt de acord să nu mai intervenim direct în piață. Am făcut acest lucru când inflația era aproape de 13% la sfârșitul anului 2022. Este responsabilitatea statului să protejeze consumatorii și, în același timp, fermierii, prin plafonarea adaosului comercial.

Ministrul a explicat că, deși inițial mulți analiști economici au criticat plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, ulterior s-a dovedit că această măsură a contribuit la reducerea inflației de la 12,8% în decembrie 2022 la 5,5%.

Barbu a precizat că își dorește ca noul mecanism să fie adoptat prin lege, nu printr-o decizie guvernamentală, și că a început deja discuțiile cu parlamentarii, inclusiv cu membrii PSD, urmând să se consulte și cu celelalte grupuri politice și cu premierul.

„Scopul este ca legea să limiteze creșterea prețurilor alimentelor până la expirarea plafonării, pe 31 martie 2026, fără a fi percepută ca o intervenție politică directă”, a adăugat ministrul.

În contextul sărbătorilor de iarnă, Florin Barbu a atras atenția asupra speculațiilor comerciale și a solicitat Consiliului Concurenței verificări stricte. „Trebuie să prevenim înțelegerile între magazine sau producători care duc la practici comerciale neloiale. Creșterea prețurilor este influențată și de energia scumpă și costurile cu combustibilii, care se reflectă în alimente și în inflație”, a explicat oficialul MADR.

Măsura de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază a fost introdusă în iulie 2023 și a fost prelungită succesiv prin mai multe OUG, fiind valabilă până în martie 2026. Aceasta se aplică tuturor actorilor din lanțul agroalimentar – procesatori, distribuitori și comercianți – și urmărește protecția consumatorilor, în special a celor vulnerabili.

Datele INS arată că, în octombrie 2025, rata anuală a inflației a fost de 9,8%, cu scumpiri de 10,96% la mărfurile nealimentare, 10,52% la servicii și 7,57% la produse alimentare.