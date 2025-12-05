Moșteniri, vânzări, subvenții. Cum se verifică dacă terenul sau casa intră în cadastrul gratuit

Cadastrul gratuit ajunge sute de localități din România, oferind proprietarilor posibilitatea de a-și înregistra terenurile și clădirile moștenite sau cumpărate fără costuri.

„Programul ajută la clarificarea actelor, acces la subvenții agricole, vânzări sau finanțări europene, iar implicarea proprietarilor în toate etapele procesului este esențială pentru corectitudinea informațiilor”, potrivit informațiilor de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Lucrările de cadastru gratuit se desfășoară în 453 de localități din 38 de județe, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), derulat de ANCPI:

„Peste cinci milioane de imobile vor fi înregistrate, cele mai multe fiind în județul Bacău, unde ritmul lucrărilor este unul dintre cele mai ridicate. Pentru proprietari, cadastrarea gratuită este esențială pentru a avea acte clare și sigure pentru terenuri și clădiri. Procesul aduce avantaje importante: clarificarea situației juridice, reducerea riscului de litigii, posibilitatea de a vinde sau ipoteca imobilul fără blocaje și acces la subvenții agricole sau finanțări europene”.

Conform datelor transmis de ANCPI pentru EvZ, în 230 de comune au fost deja înscrise gratuit aproape 1,9 milioane de imobile, prin fonduri europene nerambursabile.

Orice proprietar poate afla dacă beneficiază de cadastrare gratuită direct de la primărie sau de pe site-ul ANCPI, unde sunt publicate toate localitățile incluse în program și stadiul lucrărilor. Lista este actualizată constant, astfel încât verificarea în orice moment este posibilă.

Pentru ca datele din viitoarea carte funciară să fie corecte, implicarea proprietarilor este obligatorie:

-Prezentarea actelor de proprietate existente: titluri de proprietate, contracte de vânzare-cumpărare, acte de moștenire sau orice document care dovedește posesia. Acestea sunt necesare pentru verificarea limitelor și situației juridice.

-Participarea la lucrările din teren, alături de echipele care fac măsurătorile, pentru identificarea corectă a hotarelor. Verificarea datelor din fișa tehnică este esențială pentru evitarea erorilor.

Însă, primul pas concret este prezentarea la punctul de informare al primăriei, unde proprietarii află calendarul lucrărilor și lista exactă a documentelor necesare. Aici pot obține și copiile legalizate ale actelor de proprietate. Documentele sunt apoi predate echipelor de teren care se ocupă de măsurători și întocmirea cadastrului.

După finalizarea lucrărilor, primăria afișează rezultatele. Proprietarii trebuie să verifice dacă suprafețele, limitele și numele înscrise sunt corecte. În cazul erorilor, există un termen de 60 de zile pentru a depune o cerere de rectificare la comisia specială de la primărie.

PNCCF urmărește înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România, cu finanțare din fonduri europene, venituri proprii ale ANCPI și bugete locale: „Scopul este crearea unui sistem unitar, digitalizat și sigur, care să elimine incertitudinile privind proprietatea și să faciliteze orice tranzacție. Participarea proprietarilor este esențială pentru corectitudinea cadastrului. Programul este gratuit, dar actele complete și corecte depind de implicarea fiecărui proprietar în toate etapele procesului”.