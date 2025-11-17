Agricultura românească sub presiune. Micile exploatații, amenințate de faliment

Micii fermieri români sunt într-o poziție fragilă. Eurostat, prin Farm Structure Survey, tot repetă un refren bine cunoscut: agricultura românească e una dintre cele mai pulverizate din UE, cu ferme minuscul de mici, cu investiții reduse și o dependență accentuată de vreme, prețuri volatile și costuri tot mai împunătoare.

Dinspre MADR vin semnale că presiunea financiară asupra exploatațiilor mici se acumulează an după an. Nu e vorba de un colaps brusc, ci de o eroziune tăcută. De aici apare estimarea rezonabilă că până la o treime dintre micii producători sunt într-un risc economic real.

Un mic fermier român funcționează într-un peisaj care nu-l iartă deloc.

Costurile de producție au crescut accelerat în ultimii ani: motorină agricolă mai scumpă, inputuri importate la prețuri oscilante, irigații inexistente în multe zone, plus o logistică rudimentară. Din partea cealaltă vin prețurile de achiziție, care, în multe cazuri, sunt strivite de competiția produselor din import.

Datele Comisiei Europene confirmă tabloul: România rămâne la coada Europei la valoarea adăugată pe hectar și la productivitate. Asta înseamnă că micii fermieri pornesc la drum cu un handicap structural. Dacă adaugi și schimbările climatice — secetă prelungită, ploi torențiale în momente critice — riscul de faliment nu mai este un fapt spectaculos, ci o consecință matematică.

Farm Structure Survey subliniază că peste 70% dintre fermele românești au sub 5 hectare. O astfel de exploatație are o elasticitate financiară aproape nulă. Un an prost nu se acoperă. Doi ani proști devin problemă existențială. Trei ani proști sunt aproape sinonimi cu închiderea.

MADR raportează în mod constant probleme de acces la finanțare. Băncile preferă companiile mari, fermele industriale sau exploatațiile specializate. Micii producători sunt lăsați să se descurce pe cont propriu, ceea ce e similar cu a naviga un ocean cu o barcă în care deja intră apă.

O altă cifră pune presiune pe viitor: peste o treime dintre fermieri au peste 65 de ani. Tinerii intră în agricultură doar dacă moștenesc terenul și chiar și atunci ezită. O fermă mică nu promite stabilitate. Și atunci scena rămâne dominată de exploatații fragile, vulnerabile, care au nevoie de o piață prietenoasă ca să supraviețuiască. Piață care nu există.

Eurostat și Comisia Europeană folosesc deseori indicatori precum „venit agricol echivalent”, „dependență de subvenții” sau „rata investițiilor”. România stă prost la toate trei.

Când subvenția reprezintă diferența dintre profit și pierdere, iar investițiile abia depășesc nivelul de înlocuire a echipamentelor vechi, vulnerabilitatea crește. Dacă punem piesele laolaltă, estimarea că în jur de 30% dintre micii fermieri sunt într-o zonă de risc economic serios nu e o exagerare, ci o deducție rezonabilă.

Nu absolută, nu oficială, dar logică.

Dacă închide un combinat mare, piața se resimte. Dacă închid 10.000 de ferme mici, piața nu doare imediat, dar comunitățile simt ruptura. Micii fermieri susțin piețele locale, diversitatea alimentară, reziliența rurală. Fără ei, regiuni întregi devin dependente de importuri și de lanțuri logistice lungi, sensibile.

Și aici apare fragilitatea veritabilă: nu doar un fermier în pericol, ci o economie rurală întreagă care se goleşte.

MADR are în plan o serie de programe pentru ferme mici și mijlocii. Comisia Europeană insistă pe digitalizare, asociere și modernizare. Însă ferestrele de oportunitate sunt scurte, iar micile exploatații rareori au resursele administrative necesare pentru a profita de ele.

Dacă până în 2027 nu apare o recalibrare clară, este posibil ca dispariția treptată a fermelor mici să devină ireversibilă.

Un lanț alimentar bazat pe producători mari este eficient, dar nu elastic. Un lanț care elimină micii fermieri devine previzibil, dar fragil.

Aceasta este, de fapt, criza alimentară locală: riscul sistemic, nu doar contabil.