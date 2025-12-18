Liderul senatorilor AUR, după măsurile anunțate de coaliție: Riscul de recesiune va creşte şi mai mult

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat joi măsurile economice anunțate de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, afirmând că acestea sunt contradictorii și lipsite de coerență strategică. El susține că deciziile favorizează marile companii, în special pe cele străine, în timp ce pun presiune pe IMM-urile românești, contribuind la creșterea inflației și ridicând riscul unei recesiuni.

Potrivit liderului senatorilor AUR, deciziile luate de actuala guvernare nu sunt gândite și implementate în mod rațional.

„Tot ceea ce face actuala coaliţie de guvernare este sub semnul improvizaţiei. Nimic gândit, nimic făcut ca la carte, adică plecând de la o funcţionalitate raţională, logică, ci totul este ca să împace pur şi simplu cinci tabere diferite. Numai de vreme decât ieri, coaliţia a anunţat un soi de compromis. Pe de-o parte, pentru a mulţumi PNL şi USR se reducere impozitul minim pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5%, iar pe de altă parte creşte salariul minim de la 4.050 lei la 4.350 lei”, spune Petrişor Peiu.

Liderul senatorilor AUR consideră că măsurile anunțate de coaliție reprezintă o improvizație, explicând că, deși par complementare, ele sunt contradictorii și lovesc în special firmele mici.

„Măsurile numai aparent sunt complementare, iar în realitate sunt contradictorii şi menite să lovească numai firmele româneşti mici, aşa numitele IMM-uri”, adaugă el.

Petrișor Peiu atrage atenția că impozitul minim pe cifra de afaceri vizează doar firmele cu peste 50 de milioane de euro cifră de afaceri, majoritatea fiind companii străine. El subliniază că firmele românești mari, în special din comerț, sunt nemulțumite de această măsură.

„Impozitul minim pe cifra de afaceri se aplică doar firmelor care au peste 50 de milioane de euro cifră de afaceri. Or, aceste firme sunt în proporţie de 80% firme străine. Iar firmele româneşti care au această cifră de afaceri, sunt toate din zona comerţului, cele care, evident, sunt nemulţumite de acest impozit. Şi atunci, firmelor străine cu cifră de afaceri mare li se reduce impozitul pe care îl au de plătit, creşte salariul minim, dar aceste firme nu prea au angajaţi cu salariul minim. În schimb, toate firmele româneşti, toate IMM-urile, care au sub 50 de milioane cifră de afaceri, 97% din firmele din România, vor avea o creştere a cheltuielilor cu salariile. O pierdere de competitivitate, desigur. Toată această creştere a cheltuielilor cu salariile se va duce în preţuri şi va creşte şi inflaţia”, subliniază Peiu.

Senatorul AUR susține că actuala guvernare se amăgește, considerând că majorarea salariului minim va determina automat creșterea celorlalte salarii și va genera venituri mai mari la buget.

„Guvernul este autopăcălit pentru că el crede că dacă va creşte salariul minim vor creşte şi celelalte salarii şi va încasa taxe mai mari la buget. Asta se va întâmpla însă pentru o lună-două, după care vor începe şi ei să plătească pe bunuri şi servicii preţuri mai mari. Mai mult, activitatea economică se va diminua şi mai mult, riscul de recesiune va creşte şi mai mult şi încasările la buget pe ansamblu vor scădea după primele două-trei luni”, mai spunePetrişor Peiu.

Peiu susține că o coaliție care improvizează permanent, fără plan sau strategie, condamnă țara la stagnare și la inflație ridicată.

„Iată cum astfel de măsuri negândite, care sunt menite doar să aducă compromisul între cele câteva partide de la guvernare, pot să compromită ideea unei redresări reale, logice, funcţionale a economiei româneşti. O coaliţie care nu ştie decât să improvizeze, nu are niciun plan, nicio strategie, niciun plan, nicio strategie, o ţară condamnată la stagnare, la inflaţie mare de către o coaliţie incompetentă”, a mai declarat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Coaliția de guvernare, reunită joi în prezența liderilor PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale, a convenit reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația centrală, fără afectarea salariilor de bază, și creșterea salariului minim de la 4.050 lei la 4.325 lei, începând cu 1 iulie 2026. Totodată, s-a decis reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați, scăderea cu 10% a subvențiilor pentru partidele politice, reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) la 0,5% începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia în 2027.