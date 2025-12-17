Sorin Grindeanu compară actuala conducere a USR cu Liviu Dragnea: Implicarea politicului în justiție nu face decât rău

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că actuala conducere a USR seamănă cu cea a fostului lider PSD, Liviu Dragnea. „Cu ce e mai bună conducerea USR de acum cu dosare în justiție față de Liviu Dragnea care a făcut același lucru”, a afirmat șeful PSD.

Liderul PSD a declarat că a prezentat un punct de vedere al partidului, nu doar din zona de justiție, ci privind întreaga abordare. „Eu cred că implicarea politicului pe justiție nu face decât rău. Cu ce e mai bună conducerea USR de acum cu dosare în justiție față de Liviu Dragnea care a făcut același lucru?”, a afirmat acesta.

În privința eliminării prescripției pentru faptele de corupție, Grindeanu nu a făcut niciun comentariu.

În plin proces cu ANI, care l-a declarat incompatibil după ce a semnat un PUZ pentru un consilier local USR din Timiș, care i-a susținut campania electorală, Dominic Fritz a cerut schimbarea legilor justiției.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că, cel puțin în cazul faptelor grave de corupție, nu ar trebui să existe prescripție.

„Fără să fiu un specialist în materie juridică, pentru că nu asta este specialitatea mea, consider că cel puţin în fapte de corupţie grave nu ar trebui să existe prescripţie. Deci nu ar trebui să există. La lucrurile mici, la lucrurile care n-au o relevanţă pentru societate, este o situaţie”, a spus Bolojan, la DigiFM.

Șeful Executivului a arătat că, dincolo de prescripție, durata foarte mare a proceselor reduce impactul social al unei sentințe. El a subliniat că o hotărâre pronunțată cât mai aproape de momentul faptei își păstrează rolul educativ și este mai bine reținută la nivelul societății.

„În momentul în care trec cinci ani de zile, şapte ani de zile, vă daţi seama că oamenii nu mai ştiu de ce s-a dat o sentinţă, care este speţea, pentru că a dispărut din memoria socială. Deci, durata proceselor este o problemă importantă şi aici trebuie văzut legislaţia, alte aspecte legate dspre cum funcţionează completele şi aici de aceea am decis să formăm un grup care să analizeze aceste aspecte împreună cu reprezentanţi ai CSM-ului, ai procurorilor şi judecătorilor, dacă vor dori să participe”, a explicat premierul.

El a adăugat că va fi analizat ce s-a întâmplat în ultimii ani în privința prescripțiilor, pe baza legislației în vigoare. „Orice modificări trebuie făcute aşa încât să respectăm procedurile parlamentare şi apoi să punem ceva în loc. Trebuie să vedem şi care sunt mecanismele din interior pe care sistemul judicar trebuie să le îmbunătăţească. Guvernul trebuie să vină cu un proiect de lege care să îmbunătăşească sistemul”, a mai spus acesta.