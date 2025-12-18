Ședință PNL la Vila Lac. Subiectele care vor fi abordate de liberali

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal(PNL) se va reuni joi, 18 decembrie, de la ora 12, la Vila Lac. Liberalul Virgil Guran a declarat că în ședință se vor discuta propuneri pentru anul viitor și modalități de îmbunătățire a colaborării în coaliție.

Biroul Politic Național al PNL are pe ordinea de zi o analiză a guvernării de până acum, propuneri pentru anul viitor și discuții despre o mai bună colaborare în coaliție. Virgil Guran a subliniat că actuala coaliție trebuie să reziste, întrucât alternative la guvernare nu există.

„Se vor discuta măsurile care se mai iau pentru anul viitor, care sunt planurile guvernamentale pentru anul viitor, facem o mică analiză la ce s-a întâmplat cu alegerile parţiale, cam astea sunt problemele de bază. Asta e frământarea de bază, ce trebuie făcut pentru ca această guvernare să aibă eficienţă în scăderea deficitului bugetar în România” a declarat Virgil Guran pentru DC News.

Virgil Guran a precizat că pe masa discuțiilor va fi și situația coaliției de guvernare, pe care a subliniat că trebuie să o mențină, întrucât, în configurația parlamentară actuală, alternativele nu există. Liberalul a afirmat că orice încercare de guvernare cu alte formațiuni ar genera instabilitate și haos.

Guran a declarat că organizarea de alegeri anticipate ar provoca dizolvarea guvernului și blocarea luării măsurilor necesare. El a subliniat că actualele autorități încearcă să repare greșelile guvernelor anterioare, iar nemulțumirea populației trebuie privită în acest context.

Liberalul a afirmat că România nu îşi poate permite instabilitatea politică din Bulgaria, unde au loc numeroase rânduri de alegeri parlamentare. El a subliniat că ţara are nevoie de măsuri urgente şi de solidaritate guvernamentală pentru gestionarea deficitului şi a inflaţiei.

Guran a menţionat că populaţia este nemulţumită, fiecare dorind condiţii mai bune de viaţă. Şedinţa PNL de joi, 18 decembrie, are loc după întâlnirea coaliţiei de guvernare de miercuri, când s-a decis, între altele, majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026.