Monden

Cât o mai ține Nicuşor Dan pe Mirabela Grădinaru în chirie

Comentează știrea
Cât o mai ține Nicuşor Dan pe Mirabela Grădinaru în chirieNicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Sursa foto Facebook
Din cuprinsul articolului

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu locuieşte la Cotroceni, ci în vila în care stătea înainte de a câştiga mandatul de preşedinte. El a precizat că s-a mutat doar cu munca, nu și cu familia.

„Cu munca da, cu casa am rămas tot acolo. A venit iarna şi s-au pus două gherete de pază în care oamenii care stau de pază să poată să stea. Eşti mult mai optimist pe început de mandat, sunt multe lucruri nerezolvate, între care şi asta”, a spus preşedintele, la Kanal D.

Nicușor Dan: Îmi place cartierul în care stăm

Nicuşor Dan a spus că îşi duce în continuare fiica la şcoală și că îi place cartierul în care locuieşte: „De dus la şcoală o duc în continuare pe Aheea, în fiecare zi. Fiecare părinte cu câte un copil, Mirabela îl duce pe Antim la grădiniţă, eu o duc pe Aheea şi o iau de la şcoală. Îmi place cartierul în care stăm. Copiii şi-au făcut nişte prietenii acolo”. Întrebat dacă se va muta totuşi la Cotroceni, şeful statului a răspuns: „Vom vedea, pentru moment suntem acolo”.

„Mirabela ar vrea să avem casa noastră”

Nicușor Dan, fiica

Nicușor Dan, fiica / sursa foto: captură YouTube

Într-o declaraţie recentă, Nicuşor Dan a explicat că partenera sa, Mirabela, şi-ar dori o casă proprie. „Acum, faptul că în apartamentul acesta au crescut copiii, s-a născut băiețelul, că locuim într-un cartier unde nu prea circulă mașini, îmi place foarte mult. Nu sunt deloc stresat din punct de vedere material, am un back-up. Pot să merg oricând să predau. Mirabela ar vrea să avem casa noastră, să așeze ea lucrurile, să fie casa ei. Dar poate va fi, la un moment dat. Plătim 550 de euro pe lună: o cameră și două dormitoare la mansardă. Iar proprietarul plătește taxele. Cam atât”, a explicat preşedintele.

Temperaturi de primăvară de Crăciun. Ce prognoză meteo a dat ANM pentru București
Temperaturi de primăvară de Crăciun. Ce prognoză meteo a dat ANM pentru București
Ce se întâmplă cu serviciul militar obligatoriu în România. De ce țara noastră a ales o formă diferită
Ce se întâmplă cu serviciul militar obligatoriu în România. De ce țara noastră a ales o formă diferită

„Nu am avut niciodată banii și timpul să cumpărăm”

Anterior, acesta dezvăluia că nu și-a cumpărat propria locuinţă din lipsă de timp și bani: „Nu am avut niciodată banii și timpul să cumpărăm. Cu un credit potrivit am putea să o facem, dar trebuie să căutăm, să ne placă zona. Și n-am avut niciodată timp”.

Înainte de a deveni primar al Capitalei pentru prima dată, Nicuşor Dan locuia împreună cu partenera sa într-un apartament din cartierul Militari. „Locuiesc cu chirie, cu prietena mea, în zona Gorjului, într-un apartament. Vrem să ne mutăm. Probabil imediat după alegeri. Cred că plătim 250 de euro pe lună, Mirabela se ocupă de asta”, spunea el cu ani în urmă.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:22 - Tusea care poate arăta dacă e COVID-19, gripă sau răceală
12:10 - Temperaturi de primăvară de Crăciun. Ce prognoză meteo a dat ANM pentru București
11:59 - Atac armat pe o plajă din Sydney. Mai multe persoane au fost rănite. Populația, avertizată să se pună la adăpost
11:51 - Calitatea și plăcerea de a mânca contează cel mai mult. Șase alimente care pot „stârni bucurie”
11:38 - Ce se întâmplă cu serviciul militar obligatoriu în România. De ce țara noastră a ales o formă diferită
11:30 - Elon Musk se pregătește de o mutare capitală cu SpaceX, companie evaluată la aproximativ 800 de miliarde de dolari

HAI România!

S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.

Proiecte speciale