Cât o mai ține Nicuşor Dan pe Mirabela Grădinaru în chirie

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu locuieşte la Cotroceni, ci în vila în care stătea înainte de a câştiga mandatul de preşedinte. El a precizat că s-a mutat doar cu munca, nu și cu familia.

„Cu munca da, cu casa am rămas tot acolo. A venit iarna şi s-au pus două gherete de pază în care oamenii care stau de pază să poată să stea. Eşti mult mai optimist pe început de mandat, sunt multe lucruri nerezolvate, între care şi asta”, a spus preşedintele, la Kanal D.

Nicuşor Dan a spus că îşi duce în continuare fiica la şcoală și că îi place cartierul în care locuieşte: „De dus la şcoală o duc în continuare pe Aheea, în fiecare zi. Fiecare părinte cu câte un copil, Mirabela îl duce pe Antim la grădiniţă, eu o duc pe Aheea şi o iau de la şcoală. Îmi place cartierul în care stăm. Copiii şi-au făcut nişte prietenii acolo”. Întrebat dacă se va muta totuşi la Cotroceni, şeful statului a răspuns: „Vom vedea, pentru moment suntem acolo”.

Într-o declaraţie recentă, Nicuşor Dan a explicat că partenera sa, Mirabela, şi-ar dori o casă proprie. „Acum, faptul că în apartamentul acesta au crescut copiii, s-a născut băiețelul, că locuim într-un cartier unde nu prea circulă mașini, îmi place foarte mult. Nu sunt deloc stresat din punct de vedere material, am un back-up. Pot să merg oricând să predau. Mirabela ar vrea să avem casa noastră, să așeze ea lucrurile, să fie casa ei. Dar poate va fi, la un moment dat. Plătim 550 de euro pe lună: o cameră și două dormitoare la mansardă. Iar proprietarul plătește taxele. Cam atât”, a explicat preşedintele.

Anterior, acesta dezvăluia că nu și-a cumpărat propria locuinţă din lipsă de timp și bani: „Nu am avut niciodată banii și timpul să cumpărăm. Cu un credit potrivit am putea să o facem, dar trebuie să căutăm, să ne placă zona. Și n-am avut niciodată timp”.

Înainte de a deveni primar al Capitalei pentru prima dată, Nicuşor Dan locuia împreună cu partenera sa într-un apartament din cartierul Militari. „Locuiesc cu chirie, cu prietena mea, în zona Gorjului, într-un apartament. Vrem să ne mutăm. Probabil imediat după alegeri. Cred că plătim 250 de euro pe lună, Mirabela se ocupă de asta”, spunea el cu ani în urmă.