Nicușor Dan: Nu trebuie să ne uităm la Călin Georgescu, ci la campania care îl personifică

Președintele Nicușor Dan a declarat că România se confruntă în prezent cu o campanie intensă pe rețelele sociale care amplifică tensiunile sociale și încearcă să decredibilizeze sistemul democratic. Șeful statului a afirmat că atenția nu ar trebui concentrată asupra unei persoane anume, ci asupra mecanismului din spatele acestui fenomen.

„În opinia mea, nu trebuie să ne uităm la personajul Călin Georgescu, ci la campania care, cumva, a fost personificată de el. Noi avem în momentul de faţă o campanie dusă intens pe reţelele sociale care reuşeşte să amplifice toate tensiunile sociale, poziţii în care diverse categorii au opinii diferite, care iau orice fapt pozitiv, orice realizare a Guvernului sau a preşedintelui să o întoarcă invers. Deci e o campanie care încearcă să decredibilizeze sistemul democratic din România”, a declarat Nicuşor Dan, la Kanal D.

Președintele a spus că, în ciuda problemelor existente, democrația rămâne cadrul în care România funcționează și trebuie consolidată prin îmbunătățirea administrației și prin informarea corectă a populației.

În același context, președintele a vorbit despre anularea alegerilor prezidențiale din toamna anului 2024 și despre necesitatea demonstrării clare a unei interferențe externe.

„Este foarte important, pentru că este vorba de încrederea oamenilor în stat. Mulţi dintre români în prezent cred că alegerile au fost anulate în mod ilegal pentru că o elită conducătoare nu a vrut să predea puterea cui ar fi putut să câştige. Oamenilor trebuie să le dăm toate elementele. Am reuşit în mare măsură pe plan extern să explicăm. Au fost multe alte state care au spus că a existat o influenţă rusă în Europa care s-a manifestat în alegerile din România”, a declarat Nicuşor Dan.

Șeful statului a confirmat că ședința CSAT care a stat la baza deciziei de anulare a alegerilor va fi desecretizată, precizând însă că aceasta reprezintă doar o parte dintr-un proces mai amplu.

„Probabil că în două-trei luni vom fi pregătiţi să ieşim cu un raport. Se tot vorbeşte de acea desecretizare, da, se va întâmpla şi asta, dar ea este o pietricică în tot ansamblul”, a spus Nicuşor Dan.

Președintele a afirmat că România se confruntă nu doar cu dezinformare, ci și cu atacuri cibernetice și tentative de sabotaj, toate încadrate într-o strategie mai largă: „Am avut şi câteva încercări de sabotaj, toate împreună fac o imagine a unei campanii, aşa-numitul război hibrid pe care Rusia îl desfăşoară împotriva României. Sarcina noastră este nu numai să ieşim cu un raport, ci să ieşim cu un raport care să convingă oamenii că într-adevăr asta s-a întâmplat”.