Cercetat sau judecat în mai multe dosare, Călin Georgescu intervine în scandalul din justiție

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a transmis un mesaj ferm privind starea sistemului judiciar din România, subliniind necesitatea unei reforme profunde.

„Timpul lămurește esențialul: minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Astăzi este evident, pentru noi toți, că justiția trebuie refăcută din temelii - în special acea parte care a anulat alegerile!”, a scris Georgescu pe Facebook.

Declarațiile vin în contextul controversei generate de documentarul Recorder, intitulat Justiție capturată, care a expus mecanismele prin care, potrivit jurnaliștilor, sistemul judiciar ar fi fost influențat de interese politice și personale. Documentarul prezintă mărturii din interiorul justiției, considerate de autorii anchetei „de o gravitate fără precedent”.

În urma publicării materialului, 178 de procurori și judecători din instanțe și parchete importante au semnat o scrisoare deschisă pentru a-și arăta solidaritatea cu colegii care au denunțat problemele din sistem.

„Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială. Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului”, au transmis magistrații.

Conferința de presă de la Curtea de Apel București a adus în prim-plan declarații privind atmosfera internă. Judecătoarea Raluca Moroșanu a afirmat că susține integral afirmațiile colegului său Laurențiu Beșu, denunțând o situație „toxică și încordată” în cadrul instanței.

„Am venit aici să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu, tot ce a spus el acolo e adevărat, dacă va fi contrazis este o minciună. Aici, la Curtea de Apel București, muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel”, a spus Moroșanu.

Ea a mai adăugat: „Suntem terorizați pur și simplu cu acțiuni disciplinare și cu tot ce știți dumneavoastră că se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem.”

Președintele Curții de Apel București, Liana Arsenie, a intervenit ulterior, cerând verificarea tuturor acuzațiilor și publicarea rezultatelor. „Cerem public tuturor organismelor să verifice toate acuzațiile aduse și să prezinte public rezultatul verificărilor. Nicio altă autoritate nu se poate erija în deținătorul adevărului absolut”, a precizat Arsenie, adăugând că „legea nu se schimbă în stradă prin manipulare”.

În paralel, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a susținut că „alegațiile” din documentarul Recorder contrazic evaluările recente privind sistemul de justiție și a acuzat „amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătorești prin distrugerea încrederii în sistemul de justiție și a încrederii față de persoane aflate în funcții de conducere”.

Consiliul a îndemnat societatea „să nu se lase influențată de poziții izolate, în disonanță cu corpul judecătorilor”.

Secția pentru procurori a CSM a anunțat, de asemenea, că va verifica realitatea concluziilor materialului Recorder referitoare la activitatea procurorilor, menționând că anumite dispoziții din legile justiției trebuie revizuite, însă legătura dintre aceste modificări și problemele semnalate nu poate fi folosită pentru manipularea opiniei publice.

Președintele României, Nicușor Dan, a invitat magistrații la o discuție programată pe 22 decembrie, cu înscrieri până pe 18 decembrie.

„Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase. Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aștept înscrieri la adresa procetatean@presidency.ro”, a scris Dan pe Facebook.

De asemenea, șeful statului a precizat că va analiza toate documentele primite de la magistrați, indiferent dacă sunt asumate sau neasumate nominal, promițând un cadru transparent de discuție și clarificare a problemelor din sistem.