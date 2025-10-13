Mirabela Grădinaru, prima apariție oficială la Guvern. A vorbit în locul lui Nicușor Dan

Luni, la Palatul Victoria, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui României, Nicușor Dan, a fost prezentă la o conferință internațională de rang înalt organizată de Ministerul Muncii, în colaborare cu UNICEF și Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU pentru combaterea violenței împotriva copiilor, unde a transmis mesajul oficial al șefului statului.

Apariția Mirabelei Grădinaru la eveniment a stârnit interes, aceasta marcând prima sa prezență publică într-un cadru guvernamental, unde a avut rolul oficial de reprezentant al președintelui României.

Conferința internațională, organizată pe parcursul a două zile la București, reunește miniștri, decidenți, experți și delegați din statele Uniunii Europene, dar și din regiunea Europei și Asiei Centrale, cu scopul de a întări cooperarea pentru combaterea violenței asupra copiilor.

Temele abordate includ măsuri de prevenție, intervenții timpurii, reforme în sistemul de justiție, îngrijirea alternativă, precum și soluții pentru sprijinirea familiilor și comunităților în protejarea copiilor.

Organizatorii au anunțat că în cadrul evenimentului urmează să fie prezentat și un nou raport UNICEF intitulat „Unde trăim și învățăm: violența împotriva copiilor în Europa și Asia Centrală”, care evidențiază date alarmante despre amploarea abuzurilor asupra minorilor în regiune.

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a subliniat că protecția copiilor reprezintă „o datorie morală, nu doar legală”, anunțând totodată intenția de a promova o inițiativă legislativă menită să sancționeze căsătoriile forțate.

„România își reînnoiește angajamentul de a apăra fiecare copil. Libertatea nu se negociază”, a transmis ministrul.

În vârstă de 41 de ani, Mirabela Grădinaru – partenera președintelui Nicușor Dan, care are 55 de ani – s-a remarcat recent în spațiul public, după ce a apărut frecvent alături de acesta în perioada campaniei electorale. Relația lor durează de aproape două decenii, iar împreună au doi copii.

Originară din Vaslui, Mirabela este absolventă a Facultății de Geografie din cadrul Universității din București și ocupă în prezent funcția de manager într-o companie auto cu activitate internațională.

Cei doi locuiesc într-un apartament închiriat din sectorul 5 al Capitalei, împreună cu fetița lor de 9 ani și băiețelul de 3 ani. Deși nu sunt căsătoriți, Nicușor Dan a declarat în campanie că intenționează să organizeze nunta „atunci când va fi liniște în familie”.

Povestea lor a început în 2005, când Mirabela, pe atunci studentă de 21 de ani, l-a întâlnit pe Nicușor Dan într-un club din București – moment pe care l-a evocat ulterior cu emoție în cadrul mai multor interviuri.