Social

Tot ce trebuie să știi despre tichetele de masă în 2025. În ce situații le poți pierde

Comentează știrea
Tot ce trebuie să știi despre tichetele de masă în 2025. În ce situații le poți pierdetichete de masa / Sursa Foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

În România, un tichet de masă poate avea o valoare maximă de 40,18 lei, conform Ordinului Ministerului Muncii nr. 280/2025. Acest prag a fost stabilit pentru prima parte a anului 2025 și prelungit până în septembrie. În prezent, angajatorii pot alege să ofere o sumă mai mică, însă reducerea acesteia nu este permisă fără consimțământul angajaților.

Tichete de masă 2025. Reguli de acordare

Tichetele trebuie să fie acordate în mod egal tuturor salariaților care desfășoară aceleași activități, fără discriminări.

Aceste beneficii nu fac parte din salariul de bază și reprezintă un sprijin suplimentar pentru alimentația angajaților. Ele nu pot fi folosite pentru a înlocui sau completa salariul salariul minim, care în 2025 este de 4.500 de lei brut.

Angajați Stellantis

Angajați Stellantis. Sursă foto: Facebook

În ce situații le poți pierde

Tichetele de masă se acordă doar pentru zilele efectiv lucrate și nu includ concedii medicale, zile libere sau alte absențe, motivate sau nemotivate.

Două explozii în centrul Kabulului. Se speculează un atac din Pakistan asupra Afganistanului
Două explozii în centrul Kabulului. Se speculează un atac din Pakistan asupra Afganistanului
Frig în octombrie, căldură neașteptată în noiembrie. Vremea în următoarele patru săptămâni
Frig în octombrie, căldură neașteptată în noiembrie. Vremea în următoarele patru săptămâni

În cazul nerespectării regulilor, inspectoratele teritoriale de muncă pot aplica sancțiuni, iar orele suplimentare trebuie compensate prin spor sau timp liber, nu prin tichete.

În multe companii, acestea sunt menționate doar în Regulamentul Intern sau în Contractul Colectiv de Muncă, fără a fi incluse în contractele individuale de muncă. Practica este însă incorectă, iar lipsa menționării în contract poate afecta dreptul legal al angajatului la acest beneficiu.

Tichete de masă 2025. Obligațiile angajatorilor

Conform Codului Muncii, toate componentele salariale cu caracter regulat trebuie incluse în contractul individual de muncă. Articolul 17 prevede că angajatorul trebuie să informeze candidatul înainte de semnarea contractului despre salariul de bază, bonusuri, tichete și alte beneficii acordate fie în bani, fie în natură.

Legea nu obligă angajatorii să ofere tichete de masă, ci le lasă libertatea de a le introduce prin politici interne sau prin contracte. Decizia privind acordarea tichetelor este stabilită fie prin Contractul Colectiv de Muncă, fie prin Regulamentul Intern, care definește categoriile eligibile și condițiile de acordare, fie prin contractul individual, care garantează beneficiul pentru angajat.

Valoarea maximă a unui tichet de masă este actualizată periodic de Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor. Toți angajații cu contract individual de muncă, fie cu normă întreagă, fie parțială, pot beneficia de tichete de masă în 2025.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:29 - Două explozii în centrul Kabulului. Se speculează un atac din Pakistan asupra Afganistanului
09:21 - Procurorul General din New York, democrata Letitia James, pusă sub acuzare
09:10 - Frig în octombrie, căldură neașteptată în noiembrie. Vremea în următoarele patru săptămâni
08:59 - Gogoșari în sos de muștar. O conservă care nu ar trebui să îți lipsească din cămară în sezonul rece
08:51 - Vreme mohorâtă în Republica Moldova, plouă în unele zone, valorile termice sunt în media perioadei
08:45 - Noi și când mințim, nu mințim

HAI România!

Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
Dosarele X: misterul întâlnirii Țoiu-Rubio. Hai LIVE cu Turcescu
Dosarele X: misterul întâlnirii Țoiu-Rubio. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale