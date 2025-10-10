Tot ce trebuie să știi despre tichetele de masă în 2025. În ce situații le poți pierde

În România, un tichet de masă poate avea o valoare maximă de 40,18 lei, conform Ordinului Ministerului Muncii nr. 280/2025. Acest prag a fost stabilit pentru prima parte a anului 2025 și prelungit până în septembrie. În prezent, angajatorii pot alege să ofere o sumă mai mică, însă reducerea acesteia nu este permisă fără consimțământul angajaților.

Tichetele trebuie să fie acordate în mod egal tuturor salariaților care desfășoară aceleași activități, fără discriminări.

Aceste beneficii nu fac parte din salariul de bază și reprezintă un sprijin suplimentar pentru alimentația angajaților. Ele nu pot fi folosite pentru a înlocui sau completa salariul salariul minim, care în 2025 este de 4.500 de lei brut.

Tichetele de masă se acordă doar pentru zilele efectiv lucrate și nu includ concedii medicale, zile libere sau alte absențe, motivate sau nemotivate.

În cazul nerespectării regulilor, inspectoratele teritoriale de muncă pot aplica sancțiuni, iar orele suplimentare trebuie compensate prin spor sau timp liber, nu prin tichete.

În multe companii, acestea sunt menționate doar în Regulamentul Intern sau în Contractul Colectiv de Muncă, fără a fi incluse în contractele individuale de muncă. Practica este însă incorectă, iar lipsa menționării în contract poate afecta dreptul legal al angajatului la acest beneficiu.

Conform Codului Muncii, toate componentele salariale cu caracter regulat trebuie incluse în contractul individual de muncă. Articolul 17 prevede că angajatorul trebuie să informeze candidatul înainte de semnarea contractului despre salariul de bază, bonusuri, tichete și alte beneficii acordate fie în bani, fie în natură.

Legea nu obligă angajatorii să ofere tichete de masă, ci le lasă libertatea de a le introduce prin politici interne sau prin contracte. Decizia privind acordarea tichetelor este stabilită fie prin Contractul Colectiv de Muncă, fie prin Regulamentul Intern, care definește categoriile eligibile și condițiile de acordare, fie prin contractul individual, care garantează beneficiul pentru angajat.

Valoarea maximă a unui tichet de masă este actualizată periodic de Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor. Toți angajații cu contract individual de muncă, fie cu normă întreagă, fie parțială, pot beneficia de tichete de masă în 2025.