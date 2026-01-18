Accident feroviar în Spania. Două trenuri s-au ciocnit, sunt mai mulți morți și răniți. Video

Update. 23.00: Pasagerii au fost evacuaţi, de forțele de intervenție iar alte detalii despre răniţi nu sunt cunoscute. Accidentul a necesitat mobilizarea serviciilor de urgenţă la faţa locului.

Numărul morților a ajuns la 5, dar nu există și un bilanț al pasagerilor care au fost răniți după coliziune, conform cotidianului spaniol El Pais.

Serviciul de urgenţă andaluz a raportat că numeroase efective de pompieri, ambulanţe şi poliţie au fost desfăşurate la locul accidentului.

Compania feroviară de stat Adif a raportat că serviciul feroviar de mare viteză dintre Madrid şi Andaluzia a fost întrerupt pentru o perioadă nedeterminată.

Accident feroviar deosebit de grav, petrecut, duminică, în Spania. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit și există cel puțin doi morți până la această oră. Operațiunea de salvare, a Gărzii Civile spaniole, este în desfășurare și nu se știe, deocamdată câte persoane sunt blocate în cele două garnituri, conform Reuters.

Tragedia s-a petrecut la Adamuz, în apropierea orașului Cordoba. Unul dintre trenurile implicate în accident circula pe ruta Malaga - Madrid. La o schimbare de macaz, a deraiat și s-a ciocnit de un alt tren care circula chiar în acel moment pe linia alăturată, pe ruta Huelva - Madrid

„Eram în primul vagon. S-au auzit un zgomot ca de cutremur când trenul a deraiat. Au chemat imediat oamenii cu pregătire medicală care puteau să ofere ajutor, au folosit ciocane ca să spargă geamurile și ne-au evacuat pe toți”, a povestit Salvador Jimenez, un jurnalist iberic aflat în garnitura care a deraiat.

Deocamdată, circulația dintre Andaluzia și capitala Spaniei a fost suspendată.