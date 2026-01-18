Accident feroviar în Spania. Două trenuri s-au ciocnit, sunt mai mulți morți și răniți. Video
- Nicolae Comănescu
- 18 ianuarie 2026, 22:43
Update. 23.00: Pasagerii au fost evacuaţi, de forțele de intervenție iar alte detalii despre răniţi nu sunt cunoscute. Accidentul a necesitat mobilizarea serviciilor de urgenţă la faţa locului.
Numărul morților a ajuns la 5, dar nu există și un bilanț al pasagerilor care au fost răniți după coliziune, conform cotidianului spaniol El Pais.
Desfășurare impresionantă de forțe la locul accidentului
Serviciul de urgenţă andaluz a raportat că numeroase efective de pompieri, ambulanţe şi poliţie au fost desfăşurate la locul accidentului.
Compania feroviară de stat Adif a raportat că serviciul feroviar de mare viteză dintre Madrid şi Andaluzia a fost întrerupt pentru o perioadă nedeterminată.
Accident feroviar deosebit de grav, petrecut, duminică, în Spania. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit și există cel puțin doi morți până la această oră. Operațiunea de salvare, a Gărzii Civile spaniole, este în desfășurare și nu se știe, deocamdată câte persoane sunt blocate în cele două garnituri, conform Reuters.
Accident feroviar în Spania. Două trenuri s-au ciocnit, sunt mai mulți morți și răniți
Tragedia s-a petrecut la Adamuz, în apropierea orașului Cordoba. Unul dintre trenurile implicate în accident circula pe ruta Malaga - Madrid. La o schimbare de macaz, a deraiat și s-a ciocnit de un alt tren care circula chiar în acel moment pe linia alăturată, pe ruta Huelva - Madrid
„Eram în primul vagon. S-au auzit un zgomot ca de cutremur când trenul a deraiat. Au chemat imediat oamenii cu pregătire medicală care puteau să ofere ajutor, au folosit ciocane ca să spargă geamurile și ne-au evacuat pe toți”, a povestit Salvador Jimenez, un jurnalist iberic aflat în garnitura care a deraiat.
Deocamdată, circulația dintre Andaluzia și capitala Spaniei a fost suspendată.
Primeras imágenes del accidente Adamuz Iryo pic.twitter.com/DM9bOy5uZy
— Josep Guijarro (@josepguijarro) January 18, 2026
