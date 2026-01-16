Ministrul de Externe, Oana Țoiu, discuții la Vilnius, despre marile probleme de securitate

Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, participă, azi, la Vilnius, în Lituania, la conferinţa „Snow Meeting”. Evenimentul este dedicata problematicii de securitate, iat invitaţia a fost trimisă de Externe al Lituaniei, Kestutis Budrys.

Potrivit MAE, agenda discuţiilor informale vizează consolidarea NATO, cu accent pe pilonul european de securitate, şi pregătirea Summitului NATO de la Ankara, din Turcia, precum şi întărirea colaborării între ţările nordice în privinţa securităţii maritime şi a unei coordonări intensificate în privinţa răspunsurilor la provocările hibride.

În acest context, ministrul va prezenta care sunt priorităţile României legate de necesitatea întăririi Flancului Estic şi a securităţii la Marea Neagră, priorităţi prezentate joi de preşedintele Nicuşor Dan la întâlnirea cu corpul diplomatic acreditat în ţara noastră.

Oana Țoiu va susţine un discurs în panelul „On the Road Again: NATO Summit în Ankara”, alături de Hakan Fidan, ministrul de Externe al Republicii Turcia, dar şi de experţi din partea NATO şi din cei care reprezintă Statele Unite ale Americii.

În marja forumului, ministrul de Externe din România va avea întrevederi bilaterale cu omologii din Lituania şi Estonia, Kestutis Budrys, respectiv Margus Tsahkna.

Aflat la cea de-a 19-a ediţie, „Snow Meeting" este un eveniment de tradiţie organizat anual de Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei începând cu anul 2007. Forumul deschide seria de dezbateri europene dedicate securităţii şi este recunoscut pentru formatul său de ţinută, cu sesiuni publice şi închise, care facilitează dialoguri informale şi directe între demnitari şi experţi, conform oficialilor de la MAE.

În altă ordine de idei, Summitul NATO din acest an este programat să aibă loc în perioada 7-8 iulie la Complexul prezidenţial Beştepe (Külliye) din Ankara, în Turcia.