Cauzele pentru care au apărut probleme la alegerile locale. Președintele AEP a indicat vinovații

Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), a explicat că multe dintre problemele pe care le-a întâmpinat instituția pe care o conduce au fost provocate dee lipsa de profesionalism a celor care au calitatea de expert electoral sau au lucrat ca operator de calculator. Țuțuianu s-a referit la alegerile locale.

„O parte din deficienţele, din problemele pe care le-am avut în special la alegerile locale au fost generate tocmai de lipsa de profesionalism a celor care au calitatea de expert electoral sau au lucrat ca operator de calculator.

Vă aduceţi aminte că la locale am stat o săptămână până când am avut procesele verbale întocmite corespunzător, în principal datorită faptului că experţii electorali, cei care au avut calitatea de preşedinţi, vicepreşedinţi la secţiile de vot, nu au fost foarte bine pregătiţi în a înţelege conţinutul proceselor verbale, în a reflecta corect ceea ce s-a întâmplat în secţiile de votare”, a spus președintele AEP.

Numărul experților electorali este impresionat, după cum a dezvăluit Țuțuianu. „Să ştiţi că sunt vreo 78.000 de experţi electorali. (...) Este nevoie să modificăm legislaţia şi de asemenea să îmbunătăţim procesul de formare continuă. Trebuie să găsim şi mecanismele care să-i determină să vină la aceste cursuri de formare continuă”.

O altă problemă mare este creată de cadrul legal foarte complicat. „Cadrul legislativ general este foarte stufos, este neadaptat la ceea înseamnă evoluţiile tehnologice. Avem numai puţin de şapte acte normative principale la care se adaugă ordonanţe de urgenţă, acte administrative emise ad-hoc pentru fiecare scrutin, o să vedeţi şi un număr extraordinar de mare de decizii ale birourilor electorale prin care s-au reglementat aspecte neclare din legislaţie sau care nu erau prevăzute de legislaţie, ceea ce evident că îngreunează acurateţea procesului electoral”, a mai spus Țuțuianu.

„A fost o întreagă discuţie în aceşti ultimii doi ani pe tema candidaturilor independente. Legislaţia nu stabileşte suficiente elemente privind statutul candidatului independent, finanţarea campaniei electorale, dreptul de promovare electorală în condiţii care să fie asemănătoare, identice cu cele ale formaţiunilor politice participante”, a conchis oficialul.