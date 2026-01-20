Economie

Fisc-ul câștigă și cealaltă jumătate a casei lui Iohannis din centrul Sibiului

Fisc-ul câștigă și cealaltă jumătate a casei lui Iohannis din centrul Sibiului
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu a obținut marți, pe fond, în fața Tribunalului Sibiu, recunoașterea dreptului de proprietate asupra celeilalte jumătăți a casei din centrul istoric al municipiului Sibiu, imobil pentru care fostul președinte Klaus Iohannis datorează deja despăgubiri Statului Român, potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor.

"Admite acţiunea formulată de reclamantul Statului, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, în contradictoriu cu pârâta B.R., având ca obiect constatare nulitate act juridic.

Constată nulitatea absolută a Certificatului de moştenitor nr. 7 din 6 februarie 2012, emis de Biroul Notarial 'Bucşa Radu Gabriel şi Asociaţii', în ceea ce priveşte includerea în masa succesorală a imobilului situat în localitatea Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 29… Dispune radierea dreptului de proprietate al pârâtei din Cartea Funciară… şi intabularea dreptului de proprietate al reclamantului cu cota de 32.459/43.100 asupra imobilului și cu cota de 1/1 asupra celeilalte jumătăți, cu titlu de moştenire", se arată în minuta publicată pe site-ul Tribunalului Sibiu.

ANAF obligă familia Iohannis la plata despăgubirilor

Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, solicită obligarea familiei Iohannis la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29, din Sibiu.

Carmen și Klaus Iohannis

Carmen și Klaus Iohannis la biserică. Sursa foto Captură video

"Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoaşterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil… Având în vedere că pârâţii au refuzat plata voluntară, s-a solicitat instanţei şi instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului”, potrivit unui comunicat al ANAF.

Reprezentanţii instituţiei au mai precizat: "Asigurăm opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român".

În paralel, în decembrie 2025, ANAF a atacat cu apel decizia Tribunalului Sibiu de respingere a cererii de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei Iohannis. Dosarul urmează să fie soluționat de Curtea de Apel Alba.

Istoricul proceselor și moștenirea imobilului

La începutul lunii octombrie 2025, ANAF a preluat, legal, jumătate din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29, ca urmare a unei moșteniri vacante. Președintele instituției, Adrian Nica, a explicat atunci că agenția nu a primit indicii privind intenția soților Iohannis de a achita sumele datorate și că va demara acțiuni legale pentru recuperarea acestora, inclusiv măsuri asigurătorii.

"Între ANAF şi cei doi soţi a existat corespondenţă pe două paliere: predarea imobilului, unde aceştia au menţionat că nu deţin cheia și, prin urmare, nu se pot prezenta, și solicitarea de explicaţii privind modul de calcul al sumelor datorate. ANAF a oferit aceste explicaţii. Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soţi doresc să achite sumele datorate", declara Adrian Nica.

Anterior, în septembrie 2024, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv recursul declarat de Rodica Baştea, moștenitoarea de la care familia Iohannis cumpărase partea de imobil. În mai 2014, Tribunalul Braşov anulase contractul de vânzare-cumpărare încheiat între familia Baştea și Iohannis, în dosarul privind dreptul de proprietate al casei.

1
