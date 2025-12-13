Politica

Directorul INSCOP a explicat locul trei obținut de Băluță la alegeri. Portretul votanților pentru fiecare candidat

Directorul INSCOP a explicat locul trei obținut de Băluță la alegeri. Portretul votanților pentru fiecare candidatDaniel Băluță. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a explicat la Digi24 că prezența scăzută la vot, în special în rândul alegătorilor PSD, a influențat clasarea candidatei independente Anca Alexandrescu pe locul al doilea la alegerile locale din București, înaintea candidatului social-democrat Daniel Băluță, deși sondajele o creditau cu aproximativ 21%.

Factorul decisiv în rezultatul alegerilor, explicat de Directorul INSCOP

Remus Ștefureac a declarat că alegerile parțiale din București au fost marcate de cel mai scăzut nivel de prezență la vot din ultimul deceniu, aspect vizibil încă din primele ore ale dimineții. Potrivit acestuia, structura prezenței a fost diferită de la un sector la altul.

Directorul INSCOP a precizat că prezența la vot a fost semnificativ mai ridicată în sectorul 6, unde câștigătorul a obținut un număr mare de voturi. El a explicat că nivelul participării a rămas constant mai mare pe parcursul întregii zile comparativ cu celelalte sectoare.

Remus Ștefureasc explică că mobilizarea alegătorilor a influențat clasarea finală a candidaților

Instituția nu a anticipat clasarea Ancăi Alexandrescu pe locul al doilea, nici în sondajele din campania electorală și nici în ziua votului. Ștefureac a precizat că scorul estimat de aproximativ 21% a fost confirmat aproape exact de rezultatul final.

George Simion și Anca Alexandrescu

George Simion și Anca Alexandrescu/ Sursa foto Inquam Photos / Alex Nechez

Remus Ștefureac a explicat că poziționarea candidatei pe locul al doilea este legată de nivelul de prezență la vot și de demobilizarea electoratului. Potrivit acestuia, Anca Alexandrescu a avut alegători mai mobilizați decât Daniel Băluță, care obținea rezultate mai bune în condiții de participare ridicată.

Profilul alegătorilor explicat de directorul INSCOP

Directorul INSCOP a explicat că primarul Ciprian Ciucu a fost susținut de un electorat de centru-dreapta, format în principal din alegători cu venituri medii și mari și cu un nivel de educație mediu spre superior. Alegătorii lui Ciucu au fost puternic mobilizați, situație confirmată de prezența ridicată la vot din sectorul 6.

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Remus Ștefureac a arătat că Anca Alexandrescu s-a încadrat în bazinul electoral al AUR din București, estimat la aproximativ 25%, obținând un scor apropiat de acest nivel. El a precizat că o parte dintre acești alegători votau anterior cu PSD, iar fostele fiefuri social-democrate din Capitală au fost confirmate la vot în favoarea AUR.

 

Proiecte speciale