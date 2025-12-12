Politica

Anca Alexandrescu îl acuză pe Nicușor Dan că vrea să câștige de partea sa electoratul suveranist

Anca Alexandrescu îl acuză pe Nicușor Dan că vrea să câștige de partea sa electoratul suveranistAnca Alexandrescu. Sursă foto: Facebook
Fostul candidat la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a declarat că tensiunile recente din sistemul judiciar sunt folosite de președintele României, Nicușor Dan, pentru a câștiga simpatie în rândul electoratului suveranist. Potrivit prezentatoarei de la Realitatea, justiția este de mult timp un domeniu recunoscut ca având probleme, iar Nicușor Dan ar încerca să capitalizeze aceste nemulțumiri.

Anca Alexandrescu, noi acuzații la adresa lui Nicușor Dan

„Chiar mă gândeam acum două zile de ce Nicușor Dan și-a schimbat părerea despre suveraniști! Ei, acum am înțeles! Iată că au găsit soluția cum să le recâștige încrederea! Cu justiția! E un subiect unde toți românii sunt de acord că acolo se întâmplă lucruri grave!

Numai că asta e de foarte mulți ani! Și până acum au tăcut! Ba chiar au aplaudat!”, a scris Alexandrescu pe Facebook, adăugând că scopul real ar fi manipularea nemulțumirilor publicului.

În paralel, Nicușor Dan a anunțat o serie de întâlniri cu magistrați și procurori, chiar înainte de Crăciun, pentru a discuta problemele de integritate sesizate în sistemul judiciar. „Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase”, a transmis Dan.

Ministrul Justiției: Sesizările magistraților nu trebuie reprimate
Ministrul Justiției: Sesizările magistraților nu trebuie reprimate

Haos după documentarul Recorder

Inițiativa vine după publicarea documentarului Recorder, care a expus presupuse rețele de influență în justiție și modul în care ar fi fost eliberați infractori de rang înalt.

Mesajul președintelui are loc în contextul în care aproximativ 200 de magistrați și procurori și-au exprimat solidaritatea față de judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu, care au vorbit public despre presiuni și acțiuni disciplinare în sistemul controlat de Lia Savonea, președinta Curții Supreme.

președinta CAB

Președinta CAB. Sursă foto: Arhiva EVZ

Nicușor Dan, discuții cu procurorii și judecătorii

Președintele a detaliat procedura pentru întâlnirile cu magistrații: „Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aștept înscrieri la adresa procetatean@presidency.ro. Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa colegis@presidency.ro

În zilele de vineri, sâmbătă și duminică vom avea timp să citim toate materialele pe care ni le trimiteți.”

