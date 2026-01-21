Cu voturile PSD, acordul Mercosur pleacă la CJUE

Parlamentul European a adoptat miercuri, la Strasbourg, o rezoluție prin care solicită trimiterea acordului comercial între UE și Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Măsura are scopul de a verifica compatibilitatea documentului cu tratatele europene și poate amâna intrarea în vigoare a acordului pentru mai multe luni. Comisia Europeană are însă posibilitatea să aplice tratatul provizoriu, dacă decide acest lucru.

Votul europarlamentarilor PSD a înclinat decisiv balanța.

Votul din plen a fost strâns: 334 de eurodeputați au votat pentru sesizare, 324 împotrivă, iar 11 s-au abținut, dintr-un total de 669 de voturi exprimate.

Rezoluția a fost adoptată în contextul protestelor fermierilor europeni de la Strasbourg, care și-au exprimat temerile legate de impactul acordului asupra agriculturii comunitare.

Rezoluția aduce în prim plan diviziunile din PE. Mulți eurodeputați consideră că doar CJUE poate clarifica eventualele probleme legale ale acordului, în timp ce alții susțin că Parlamentul trebuie să-și asume responsabilitatea votului final fără a bloca procesul.

Din delegația României, eurodeputații PNL și UDMR din grupul PPE s-au pronunțat împotriva trimiterii acordului la Curte. Siegfried Mureșan a argumentat că situația fermierilor s-a schimbat recent, menționând fondurile suplimentare disponibile la nivel european, clauzele de salvgardare și pachetul de debirocratizare pentru agricultură. El a subliniat că Parlamentul trebuie să ia decizia finală de ratificare fără a „obstrucționa” procesul prin sesizarea CJUE.

Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură din PE, a afirmat că produsele importate din Mercosur vor respecta aceleași standarde ca cele europene, iar exportatorii trebuie să fie licențiați și să respecte reguli stricte privind trasabilitatea și interdicțiile legate de pesticide sau hormoni de creștere.

În schimb, europarlamentarii PSD au votat în favoarea verificării acordului de către CJUE. Partidul susține că votul celor 10 reprezentanți ai săi a fost decisiv pentru suspendarea procedurii de adoptare a acordului până la pronunțarea Curții. Social-democrații afirmă că beneficiile acordului nu trebuie obținute în detrimentul sectoarelor cu o importanță economică semnificativă pentru România și Europa.

Într-un comunicat oficial se precizează acest lucru: “Votul europarlamentarilor PSD a înclinat decisiv decizia Parlamentului European în favoarea verificării Acordului Mercosur de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene!

Decizia Parlamentului European de a solicita CJUE să analizeze dacă Acordul Mercosur respectă tratatele europene a fost adoptată cu o majoritate de 334 de voturi pentru, față de 324 de voturi împotrivă. Cele 10 voturi ale europarlamentarilor PSD au făcut diferența!

Așa cum a promis, PSD a votat pentru protejarea fermierilor români și a sectorului agricol din România și din Europa. Votul exprimat astăzi în Parlamentul European va suspenda procedura de adoptare a Acordului Mercosur până la pronunțarea CJUE”.