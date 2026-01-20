Exclusiv. Adrian Severin despre acordul UE–Mercosur și costurile sale reale: Este un gest de avarie, nu o strategie

Uniunea Europeană a semnat recent acordul comercial cu Mercosur, blocul sud-american format din Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay. Evenimentul a avut loc într-un moment în care tensiunile globale și creșterea prețurilor pun presiune pe economiile europene.

Fostul ministru de Externe al României și europarlamentar Adrian Severin este de părere că America Latină revine în atenția Europei, dar nu ca o putere globală capabilă să rivalizeze cu marii actori internaționali.

„Într-o lume multipolară, America Latină trebuie să joace un rol. Deocamdată nu o văd ca pe o putere globală capabilă să rivalizeze cu marii actori, deși există state cu potențial, în special Brazilia”, spune Adrian Severin în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei.

Fostul ministru subliniază și dimensiunea geopolitică a acestei relații și declară faptul că „America Latină este interesată să nu se revină la doctrina Monroe și este mai bine echipată să reziste unor asemenea tentații. Europa, la rândul ei, are nevoie de o relație importantă cu America Latină pentru a-și echilibra raporturile cu Statele Unite. Am fost implicat direct în conturarea unei asemenea strategii la nivelul Parlamentului European”.

Fostul ministru amintește astfel de Doctrina Monroe care este o politică americană cu vechime, din 1823. Doctrina Monroe declara la acel moment că America, atât cea de Nord cât și cea de Sud, nu mai este deschisă colonizării europene. Se consideră, conform doctrinei, că orice încercare de extindere a influenței europene ca un act ostil.

Acordul UE-Mercosur prevede reducerea tarifelor și eliminarea barierelor comerciale pentru o gamă largă de produse, de la carne și soia la automobile și echipamente industriale. În teorie, acesta ar putea deschide noi oportunități pentru companiile europene pe piața sud-americană și invers. Adrian Severin vede tratatul mai degrabă ca un „răspuns tactico-economic la crize recente decât un pas strategic pe termen lung”.

„Tratatul cu Mercosur mi se pare mai degrabă o mișcare tactică decât una strategică. El nu reia ideea unei legături strategice profunde între Uniunea Europeană și America Latină, ci încearcă să acopere rapid efectele economice negative ale războiului din Ucraina precum creșterea prețurilor, pierderea pieței rusești și, parțial, a celei chineze”, explică fostul diplomat.

Adrian Severin pune accent pe presiunile asupra economiei europene și menționează faptul că „industriile europene, în special cea germană, au nevoie de piețe de desfacere, iar Mercosur oferă o astfel de supapă. Costul este însă suportat de fermierii și muncitorii europeni. De aceea consider că tratatul este un gest de avarie, nu unul strategic”.

În plan european, fermierii se tem că deschiderea pieței către țările Mercosur ar putea afecta prețurile interne și locurile de muncă din agricultură. În același timp, companiile europene câștigă acces la resurse și piețe alternative, într-o perioadă marcată de incertitudini geopolitice.

„Este o mișcare ce arată dorința Europei de a-și diversifica parteneriatele și de a-și proteja industriile interne fără a depinde exclusiv de marile puteri economice”, a mai punctat fostul ministru de Externe.

În opinia lui Adrian Severin, revenirea Americii Latine în circuitul geopolitic global reflectă, pe de o parte, potențialul economic al unor state precum Brazilia, și, pe de altă parte, nevoia Europei de a-și recalibra echilibrul global. „Europa are nevoie de o relație importantă cu America Latină pentru a-și echilibra raporturile cu Statele Unite”, a mai precizat el.

Pe termen lung, însă, fostul ministru avertizează că pactul nu schimbă fundamental raporturile dintre blocurile continentale. „Nu reia ideea unei legături strategice profunde între Uniunea Europeană și America Latină. Este un gest de avarie”, a conchis Adrian Severin.