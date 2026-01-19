Exclusiv. Adrian Severin despre criza din Venezuela și rivalitățile globale: Un amestec de interese economice, rivalități geopolitice și jocuri de putere

Criza politică și economică din Venezuela a depășit granițele unei simple dispute interne. Tensiunile din această țară sud-americană s‑au transformat într‑un tablou complex în care marile puteri, în special Statele Unite, China și Rusia, își dispută influența strategică.

Adrian Severin, fost ministru de Externe al României, a vorbit în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei despre rolului diplomației și limitelor acesteia în actualul context al crizei venezueleană. El a atras atenția asupra esenței diplomației și spune că „diplomația înseamnă dialog între state. Întrebarea este: între care state ar urma să se desfășoare acest dialog?”.

Adrian Severin a subliniat că în cazul Venezuelei se mai poate vorbi pur și simplu de relații bilaterale, ci de o confruntare mai largă. Conform declarațiilor sale, „între SUA și Venezuela există, de fapt, un dialog al armelor, dar în Venezuela nu se luptă Venezuela cu SUA, ci SUA cu China, în primul rând, ca putere globală rivală”.

Perspectiva sa reflectă modul în care criza locală a devenit un „proiectil într‑un război prin procură între marile puteri, în care diplomația tradițională pare incapabilă să se impună fără bunăvoința actorilor globali”.

Fostul ministru de Externe vede abordarea americană ca „un succes tactic cumulativ cu o lipsă de viziune strategică”. El subliniază că operațiunile militare, chiar dacă tactice reușite, nu înlocuiesc un plan strategic coerent.

„Nu poți domina o țară doar bombardând‑o. Poți destabiliza, poți distruge infrastructura, dar nu poți domina decât atunci când soldatul tău pune bocancul pe pământ, ceea ce nu s-a întâmplat în Venezuela”, a mai declarat Adrian Severin în cadrul interviului pentru Evenimentul Zilei.

La începutul anului 2026, administrația americană a lansat o operațiune militară în Venezuela, în urma căreia președintele Nicolas Maduro a fost capturat și dus în Statele Unite pentru a fi judecat. Acțiunea a fost descrisă de Donald Trump ca o „operațiune de amploare”, iar incidentul a catalizat o criză diplomatică fără precedent în America Latină.

Reacțiile internaționale au fost variate, dar majoritatea critice față de intervenția americană. De exemplu, Beijingul s‑a declarat „profund șocat” și a condamnat acțiunile Washingtonului ca fiind o violare a suveranității Venezuelei.

Pentru Adrian Severin situația actuală din Venezuela este descrisă ca o recunoaștere a faptului că marile puteri pot încheia înțelegeri strategice dincolo de ochii publicului. „Poate fi vorba de un spectacol care acoperă o înțelegere strategică anterioară între SUA și Rusia sau între SUA și China?”, se întreabă el

„Cum aceste încercări par să eșueze, va trebui, sper, să se revină la negocieri”, a adăugat apoi fostul ministru de Externe. Astfel, Adrian Severin își pune întrebarea dacă realitatea diplomată nu este, în fapt, „mult mai complexă decât pare”, dacă nu este un „amestec de interese economice, rivalități geopolitice și jocuri de putere în care statul venezuelean a devenit doar un element al unei dezbateri globale asupra ordinii internaționale”.