Acordul Mercosur, în Parlamentul European. Nicu Ștefănuță: Va fi bătaie pe acest vot

Vicepreședintele Parlamentul European, europarlamentarul independent Nicu Ștefănuță, a anunțat joi că, în următoarele două luni, plenul legislativului european va avea două voturi-cheie privind Acordul UE–Mercosur. Potrivit acestuia, echilibrul de forțe este foarte fragil, iar rezultatul va fi disputat până în ultimul moment.

Invitat la Europa FM, Nicu Ștefănuță a explicat că procedura va presupune două voturi distincte. Primul va avea loc săptămâna viitoare și va viza conformitatea juridică a acordului, inclusiv respectarea standardelor asumate de Uniunea Europeană în domenii precum mediul și condițiile de muncă. Al doilea vot, programat peste aproximativ o lună, va privi conținutul propriu-zis al acordului.

„Eu nu cred că nu s-a discutat asta la guvern şi că, vezi, doamne, poate unul din partidele n-a fost anunţat. A fost şi au fost mai multe voturi până acum şi în Parlamentul European. Adică nu era un subiect nou. A devenit un subiect politizat, însă, odată ce semnătura s-a pus. Noi, săptămâna viitoare, avem un vot. Primul va fi despre legalitate, hai să vedem dacă se conformează acordul ăsta cu restul lucrurilor la care am semnat, de exemplu, standard de mediu, standard de muncă, acolo va fi un vot şi peste o lună în Parlamentul European va fi un al doilea vot, pe conţinut”, a declarat europarlamentarul.

Întrebat dacă există o majoritate clară în Parlamentul European în favoarea acordului, Ștefănuță a subliniat fragilitatea actualului echilibru politic.

„Este o majoritate foarte, foarte subţire. Va fi bătaie pe acest vot”, a adăugat vicepreședintele Parlamentului European.

Referindu-se la grupul politic din care face parte, Verzii europeni, Nicu Ștefănuță a arătat că opoziția față de acordurile comerciale a fost, în mod tradițional, o constantă, din cauza riscurilor privind standardele de mediu.

„În mod tradiţional, verzii s-au opus unor acorduri comerciale. Însă, în acest moment, peste o treime sau spre jumătate, suntem pentru acordul Mercosul, aşa cum este el, pentru că şi noi avem o perspectivă geopolitică. Standardele din America Latină sunt aduse în sus odată cu acordul ăsta. Şi, în al doilea rând, ne trebuie relaţii cu ţări prietene. Nu trăim într-un vid”, a explicat europarlamentarul.

Acordul cu statele Mercosur – Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay – ar urma să creeze cea mai mare zonă de liber schimb din lume, cu acces la o piață de peste 700 de milioane de consumatori. Uniunea Europeană este al doilea partener comercial al Mercosur în comerțul cu mărfuri, reprezentând aproape 17% din totalul schimburilor comerciale ale blocului sud-american în 2024.

În acel an, comerțul UE–Mercosur a depășit 111 miliarde de euro, cu exporturi de 55,2 miliarde de euro și importuri de 56 de miliarde de euro, în creștere cu peste 36% față de 2014. Comerțul cu servicii a atins, în 2023, o valoare de peste 42 de miliarde de euro.

Negocierile pentru acordul de asociere UE–Mercosur au început în 1999 și s-au finalizat la 6 decembrie 2024, rezultând două instrumente juridice distincte: Acordul de parteneriat UE–Mercosur și Acordul comercial interimar. La 17 decembrie 2025, Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind regulamentul de salvgardare bilaterală, urmând ca textul final să fie aprobat de ambele instituții pentru a putea intra în vigoare.