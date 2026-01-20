Social

Fermierii români protestează față de acordul Mercosur, alături de agricultori din toată Europa

Fermierii români protestează față de acordul Mercosur, alături de agricultori din toată EuropaProtest fermieri. Sursa foto: Inquam/Octavian Ganea
Fermierii români pregătesc noi proteste după ce luni au manifestat în zona Cumpărătura, județul Suceava, nemulțumiți de efectele pe care le-ar putea avea acordul comercial UE-Mercosur asupra pieței interne. Marți, aceștia au anunțat pe Facebook că intenționează să blocheze Drumul European 85, una dintre cele mai importante artere rutiere din nordul țării.

Fermierii români protestează

Fermierii reclamă că importurile ieftine din țările Mercosur, precum Brazilia sau Argentina, le amenință capacitatea de a vinde produsele la prețuri corecte.

„Producem la costuri ridicate și vindem la prețuri mici, în timp ce produsele sud-americane intră pe piață ieftin și cu costuri de producție mult mai reduse”, spun agricultorii. Luni, în semn de protest, unii dintre ei au aruncat ceapă și porumb pe șosea, iar marți sunt așteptate mai multe tractoare care să se alăture acțiunii de blocare a drumului.

protest

Protest. Sursa foto: dreamstime.com

Pe lângă impactul acordului UE-Mercosur, fermierii se plâng și de creșterea taxelor și de dificultatea de a-și valorifica recoltele. Mai multe hectare din zona Sucevei nu au fost recoltate, deoarece agricultorii consideră că prețurile mici nu acoperă costurile de producție.

Sunt proteste în toată Europa

Protestele se extind și la nivel european. Marți dimineață, fermieri din mai multe țări UE, inclusiv România, s-au adunat în fața Parlamentului European de la Strasbourg, cerând ca acordul să fie analizat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) înainte de ratificare. Documentul, semnat recent în Paraguay de Ursula von der Leyen, prevede eliminarea treptată a taxelor pentru importurile din statele Mercosur.

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen / sursa foto: captura video

Acordul ar putea afecta grav producția

Mai mulți eurodeputați și reprezentanți ai agricultorilor solicită verificarea acordului de către CJUE pentru a se asigura că respectă legislația UE. În paralel, Parlamentul European urmează să voteze o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, acuzată că a încheiat negocierile unilateral, fără consultarea fermierilor sau a mai multor parlamente naționale.

Inițiatorii protestelor avertizează că acordul ar putea afecta grav producția agricolă europeană și veniturile fermierilor, creând concurență neloială și punând în pericol subzistența a mii de agricultori din Uniunea Europeană.

