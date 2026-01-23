Nicușor Dan, concluzii puține după reuniunea Consilului European

Reuniunea extraordinară a Consiliului European s-a încheiat la Bruxelles, unde liderii statelor membre ale Uniunii Europene s-au reunit într-un context tensionat, marcat de declarațiile președintelui american Donald Trump privind posibilitatea achiziționării Groenlandei.La încheierea discuțiilor, președintele României, Nicușor Dan, a subliniat faptul că, la nivel european, există un acord larg privind importanța parteneriatului cu Statele Unite.

Summitul a avut ca obiectiv evaluarea relației transatlantice, dar și analizarea unor dosare sensibile de politică externă și securitate.

„Concluzia generală este că relația transatlantică are o istorie care a adus stabilitate și prosperitate și că este importantă pentru Uniunea Europeană și pentru țările din Uniune, inclusiv România. Dialogul trebuie să continue”, a afirmat șeful statului.

Potrivit acestuia, liderii europeni au discutat patru teme majore aflate pe agenda reuniunii: situația Danemarcei și a Groenlandei, relațiile comerciale cu Statele Unite, sprijinul acordat Ucrainei și evoluțiile conflictului din Gaza.

În ceea ce privește Groenlanda, liderii Uniunii Europene și-au exprimat în unanimitate solidaritatea cu Danemarca și cu teritoriul autonom, reafirmând totodată angajamentul de a întări securitatea regiunii arctice prin investiții coordonate cu NATO.

Referitor la relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, Nicușor Dan a arătat că liderii au apreciat temperarea recentă a discursului public și au susținut continuarea dezbaterilor din Parlamentul European pentru implementarea acordului negociat în iulie 2025. În același timp, a fost analizată posibilitatea prelungirii cu șase luni a suspendării tarifelor de reechilibrare impuse de Uniunea Europeană importurilor din SUA, măsură care urma să expire la începutul lunii februarie 2026.

Referitor la Ucraina, președintele României a reafirmat angajamentul ferm al Uniunii Europene de a continua sprijinul pentru Kiev, atât pe plan politic, cât și în domeniul securității. Liderii au convenit, de asemenea, să detalieze în perioada următoare planurile militare privind garanțiile de securitate, în linia discuțiilor purtate anterior în cadrul „coaliției de voință”.

Dosarul Gaza a fost unul dintre cele mai sensibile subiecte ale reuniunii, generând poziții mai puțin aliniate între statele membre. Cu toate acestea, majoritatea liderilor au fost de acord că Europa trebuie să joace un rol activ în procesul de pace.

„S-a opinat că este nevoie de o implicare atât la nivelul Uniunii Europene, cât și al statelor membre, într-o negociere cu Statele Unite, astfel încât cadrul acestei coaliții să fie în concordanță cu angajamentele internaționale, inclusiv Carta ONU”, a explicat Nicușor Dan.

În final, președintele României a anunțat că următorul Consiliu European extraordinar va avea loc pe 12 februarie, la Maastricht, și va fi dedicat temei competitivității economice a Uniunii Europene.