Exclusiv. Maia Sandu și miza unirii. Adrian Severin: „Problema fundamentală a Republicii Moldova este identitatea”

Declarațiile recente ale președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, referitoare la posibilitatea unui vot pentru unirea cu România au readus în atenția publică dezbaterea despre viitorul politic și identitar al țării.

Fostul ministru de Externe al României și europarlamentar Adrian Severin a declarat în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei că „Republica Moldova a fost întotdeauna parte a unui alt stat: fie România, fie Imperiul Țarist, fie Uniunea Sovietică”

În acest sens, el menționează că astăzi, dintre aceste entități, doar România mai există. „Republica Moldova nu este viabilă în afara integrării într-unul dintre aceste state, iar singura opțiune rămasă este România”.

Fostul diplomat subliniază că problema fundamentală a Republicii Moldova rămâne definirea identității sale. În opinia sa, dacă țara vecină „se revendică de la Ștefan cel Mare și Mihai Eminescu, este un stat românesc. Dacă se revendică de la Stalin și Gorki, este unul sovietic. Dar Uniunea Sovietică nu mai există”.

Conform celor spuse de Adrian Severin, declarațiile Maiei Sandu referitoare la unire ar fi fost mai consistentă dacă ar fi fost însoțită de un efort politic intern de clarificare identitară și de consolidare a relațiilor economice și instituționale cu România. „Altfel, declarația rămâne cel puțin ciudată. Mai mult, mă întreb dacă nu cumva această declarație este legată de un posibil viitor politic al doamnei Sandu în România”, remarcă fostul ministru.

Pe de altă parte, Adrian Severin avertizează că integrarea europeană a Republicii Moldova nu poate fi separată de realitățile economice și instituționale. În concepția sa, „aderarea la Uniunea Europeană nu este doar o decizie politică, ci depinde de condiții obiective: capacitatea economică, instituțională și juridică”.

O problemă foarte mare pe care o vede Adrian Severin în această situație este că „astăzi, Uniunea Europeană nu este pregătită să primească nici măcar state mici”.

El subliniază că vulnerabilitatea Republicii Moldova nu constă în dimensiunea sa sau în problemele interne, ci în criza profundă și incapacitatea Uniunii Europene de a se extinde.

„Republica Moldova este un stat mic, cu probleme gestionabile. Obstacolul major nu este Moldova, ci criza profundă a Uniunii Europene”, remarcă fostul ministru de Externe.

Adrian Severin scoate astfel în evidență faptul că viitorul Republicii Moldova depinde atât de clarificarea identitară și de consolidarea relațiilor cu România, cât și de evoluția structurală a Uniunii Europene, care rămâne principalul cadru geopolitic pentru securitate și dezvoltare economică.