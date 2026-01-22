Unirea cu România, garanție de pace și securitate pentru Republica Moldova într-o lume tot mai instabilă, declară Maia Sandu

Republica Moldova. Unirea cu România și integrarea europeană reprezintă cea mai realistă strategie de supraviețuire, securitate și dezvoltare pentru Republica Moldova, într-un context internațional marcat de război și instabilitate. Declarația a fost făcută de șeful statului Maia Sandu, joi, 22 ianuarie, la prezentarea priorităților Președinției pentru anul 2026.

Șefa statului a avertizat că Rusia rămâne o sursă majoră de destabilizare în regiune, iar războiul declanșat împotriva Ucrainei generează riscuri directe pentru securitatea Republicii Moldova, motiv pentru care apropierea ireversibilă de România și lumea democratică devine o opțiune de apărare națională.

„Ceea ce-mi doresc eu cel mai mult pentru Republica Moldova este, așa cum am spus mai devreme, să fim în pace, cetățenii noștri să fie în pace și în siguranță, și să rămânem parte a lumii libere. Astea sunt, din punctul meu de vedere, lucrurile cele mai importante, în special în contextul tot mai dificil, în contextul regional și internațional tot mai dificil. Acest lucru poate fi asigurat prin aderare Republicii Moldova la Uniunea Europeană, și eventual poate fi asigurat dacă Republica Moldova ar fi sub protecția României. Pentru primul plan, pentru integrarea europeană, avem susținerea majoritară a cetățenilor Republicii Moldova. Și am văzut acest lucru și la referendum, dar și la alte alegeri. Vedem acest lucru și în sondaje”, a explicat șefa statului

Șefa statului a subliniat că slăbirea cooperării internaționale și tentativa marilor puteri de a-și crea sfere de influență fac lumea „mai incertă și mai periculoasă”, în special pentru statele mici, precum Republica Moldova, care trebuie să-și consolideze alianțele naturale.

Potrivit acesteia, apropierea de România, stat membru al Uniunii Europene și NATO, reprezintă un pilon esențial al securității Republicii Moldova într-un moment în care dreptul internațional nu mai oferă suficiente garanții.

În discursul său, Maia Sandu a indicat explicit Federația Rusă drept principala amenințare de securitate la adresa regiunii și a Republicii Moldova.

„În regiunea noastră, dar și pe întreg continentul, Rusia rămâne o sursă majoră de destabilizare. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă în continuare un risc semnificativ de securitate pentru Republica Moldova”, a afirmat președinta.

Șefa statului a subliniat că sprijinul pentru Ucraina trebuie să continue, întrucât securitatea Republicii Moldova este strâns legată de capacitatea Kievului de a rezista agresiunii ruse.

Maia Sandu a declarat că politica externă devine un instrument esențial de securitate, iar apartenența la alianțe și parteneriate solide este vitală pentru protejarea statelor mici.

„Când dreptul internațional nu te mai apără suficient, trebuie să faci parte din alianțe și să ai prieteni capabili să sară în ajutor atunci când este nevoie”, a explicat șefa statului.

Potrivit acesteia, aderarea la Uniunea Europeană reprezintă cea mai realistă strategie de supraviețuire, securitate și dezvoltare a Republicii Moldova.

„Integrarea europeană este ancora noastră de siguranță într-un viitor incert. Orice abatere de la acest drum ne pune în pericol libertatea, pacea și bunăstarea”, a declarat Maia Sandu.

În domeniul apărării, președinta a subliniat necesitatea modernizării Armatei Naționale pentru protejarea populației și descurajarea amenințărilor.

„O armată modernă, capabilă și bine dotată este fundamentală pentru pacea, libertatea și dezvoltarea noastră”, a afirmat Maia Sandu.

Potrivit acesteia, bugetul pentru apărare a crescut de la 0,38% din PIB în 2021 la 0,58% în 2025, iar obiectivul autorităților este atingerea pragului de 1% din PIB, cu sprijinul partenerilor externi.

În ultimii patru ani, Republica Moldova a beneficiat de aproximativ 190 de milioane de euro din partea Uniunii Europene și 41 de milioane de euro din partea NATO, precum și de sprijin bilateral din partea Germaniei, Statelor Unite, României și Poloniei.

Un accent aparte a fost pus pe securizarea spațiului aerian, în contextul incidentelor repetate cu drone.

„Pentru monitorizarea deplină a spațiului aerian nu este suficient un singur radar. În 2026 vom primi încă un radar, achiziționat din ajutorul nerambursabil al Uniunii Europene”, a declarat președinta.

În cadrul conferinței de presă, Maia Sandu a abordat și subiecte ce țin de securitatea socială și democratică a statului. Președinta a avertizat asupra riscurilor generate de presiunea mediului digital, consumul de droguri și problemele de sănătate mintală în rândul copiilor și tinerilor.

Șefa statului a pledat pentru introducerea educației privind igiena digitală în școli, consolidarea mecanismelor de protecție a minorilor pe platformele online și dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru copii și familii.

Totodată, Maia Sandu a reiterat că lupta împotriva corupției și reforma justiției rămân elemente esențiale ale securității naționale și ale parcursului european al Republicii Moldova, subliniind necesitatea construirii unui sistem de justiție în care cetățenii să aibă încredere și care să funcționeze conform standardelor europene.